Kapela Jackson Five bude po 20 rokoch opäť vystupovať

17. jan 2003 o 14:50 © TASR 2003

New York 17. januára (TASR) - Kráľ popu Michael Jackson bude po 20 rokoch spievať spolu so svojimi bratmi z Jackson Five na svetovom turné. Spevák bude vystupovať s bratmi Marlonom, Jackiem, Titom a Jermainom po prvýkrát od ich Victory Tour v roku 1984.

Jermaine sa vo svetoznámej šou Larryho Kinga vyjadril, že Jackson Five sa v blízkej budúcnosti dajú dohromady.

"Tentoraz sa dá Jackson Five dokopy kvôli svetovému turné. Nebude to tento rok, no určite sa to stane," tvrdí Jarmaine.

Doterajšie pokusy obnoviť kapelu zlyhali kvôli Michaelovej neochote pridať sa ku skupine.

