Herečka Kim Basingerová si v novom filme zahrá zlú matku

17. jan 2003 o 16:05 © TASR 2003

Písmo: A - | A + 0 New York 17. januára (TASR) - Hollywoodska hviezda Kim Basingerová si zahrá po boku Jeffa Bridgesa v novom americkom filme Door In The Floor (Dvere v dlážke). Informoval o tom bulvárny magazín Hollywood Reporter. Snímka rozpráva príbeh tridsaťročnej spisovateľky, ktorá napriek ranám z detstva hľadá romantické šťastie. Basingerová hrá jej matku Marion, ktorá má pomer so 16-ročným asistentom svojho manžela a napokon rodinu opúšťa. Film sa bude nakrúcať na motívy románu Johna Irvinga A Widow for One Year (Jeden rok vdovou). Herečka sa nedávno objavila v Eminemovom filme 8 Mile a v budúcnosti zažiari v snímke People I Know (Ľudia, ktorých poznám).