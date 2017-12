Vypočujte si spoluprácu Nohavicu a Zverinu

Asi málokto čakal takúto spoluprácu. Slovenský raper Zverina na novom albume Ženy, Víno, Rap spolupracoval s legendárnym českým pesničkárom.

15. jún 2015 o 14:50 kul

Po roku aj pol od vydania Umeleckého Dela predstavil verejnosti Zverina už svoj štvrtý štúdiový album Ženy, Víno, Rap. Začiernený štítok nachádzajúci sa na jeho zadnom obale pri skladbe Nebo vzbudil rozruch.

Prvé indície sa však začali objavovať v júni minulého roka, keď sa Zverina na sociálnej sieti hrdo popýšil emailom od Jaromíra Nohavicu: " Zverino, až teď jsem natrefil na tvé Umelecké delo a udělalo mi velkou radost. S Janou, co mi pořádá koncerty, jsme ho brousili noční cestou z polské Toruně celých 5 hodin a hodně nás potěšilo. To, že někdy něco spolu uděláme, platí stále. Jsi dobrý. P.S. Nemluvě o obsahu - to je samosebou kvalita - je album uděláno hodně dobře i zvukově. Rešpekt. Slovo dodržal a výsledkom ich spolupráce sa stala pieseň Nebo.