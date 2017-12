Wilsonic nazvali pojašením na Dunaji

Wilsonic sa síce ešte označuje za festival, jeho tohtoročná edícia bola však skôr tradičnou piatkovou zábavou.

16. jún 2015 o 13:48 Dominik Holič

Počas podujatia sa síce náhle objavili správy, že jeden z headlinerov pre zdravotné problémy do Bratislavy nepríde, no na počte návštevníkov to zo začiatku vidieť nebolo. V čase kedy sa zvykne na párty prichádzať hrali lokálni obľúbenci, francúzske duo Nôze. Po dvoch chladnejší klubových vystúpeniach v posledných rokoch opäť pochopili, že ich koncert je najlepší keď ho hrajú naozaj naživo a zabávajú sa s publikom.

Divákov rozohrievali postupne, hopsavejším hitovkám predchádzali pasáže, ktoré aj hanblivejším umožnili uvoľnené zakrepčiť a roztancovať sa. Pojašenie na Dunaji, ako opísal svoje pocity jeden z dvojice, ostalo na pódiu aj po tom, ako veselých Francúzov technici odpojili.

Oddych od potu a tepla vo vnútri znamenal pre väčšinu možnosť pofajčiť si vonku, pre niektorých zas vybehnúť na rýchly drink do cenovo výhodnejších okolitých priestorov.

Mnohí sa už nevrátili, pretože na Redshape už bolo publikum redšie. Berlínčan sa s bratislavským davom najskôr zoznamoval, nakoniec našiel vhodnú polohu na tancovanie aj na počúvanie. Po zmenách v dramaturgií ale pôsobil viac ako predohra záverečného finále.

Toky lokálne parkety pozná dokonale, a jeho klasicky nekompromisná smršť búchania bola dôstojným zástupcom chýbajúceho headlinera. Ak by bol Boddika prišiel, ľudí by určite do rána zostalo viac. Kto sa však chcel neviazane baviť, sťažovať sa nemohol.

Ak sa náhodou niekto prepracoval do festivalovej nezničiteľnosti, mohol do nekonečna pokračovať v párty v nedalekom Nu Spirit Clube.

