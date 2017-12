Čím Hermann Hesse zhypnotizoval čitateľov na celom svete?

Večer sa bude čítať z raných poviedok Hermanna Hesseho, v Košiciach a Užhorode je festival lokálnych televízií.

17. jún 2015 o 0:00 Robert Bielik, mog

Dnes večer sa bude čítať z raných poviedok Hermanna Hesseho. Nedávno vyšli v nemecko-slovenskom vydaní s autorovými ilustráciami.

Herman Hesse: Pod povrchom textu

Literárny večer/Goetheho inštitút Bratislava 18.00

Azda žiadny zo spisovateľov narodených v druhej polovici devätnásteho storočia nepísal tak autobiograficky ako Hermann Hesse. Sám sa k tomu priznával a v nejednom rozhovore uviedol, že konkrétna postava, scéna či príbeh z poviedky alebo z románu je projekciou jeho vlastného zážitku. Nie je to inak ani v bilingválnom, slovensko-nemeckom výbere poviedok s názvom Am Weg - Na ceste.

Väčšina kratších textov pochádza z prvej dekády minulého storočia, teda z raného obdobia Hesseho tvorby, ktoré je príznačné silným sklonom k romantizmu. V precíznych, emocionálne podfarbených opisoch prírody možno rozpoznať autorove vzory klasicko-romantickej tradície, predovšetkým Eichendorffa a Novalisa.

Čitateľ zvyknutý na Hesseho zbrane ťažšieho kalibru by tak nemal očakávať teologickú hostinu z pokrmov východnej proveniencie, trýznivé rozhodovanie sa medzi vita activa a vita contemplativa, ktoré podstúpil Siddhártha a jeho priateľ Góvinda. A nedočká sa ani radikálnych experimentov s jazykom blúdiacim v tajomnom labyrinte podvedomia Harryho Hallera či pokusov o filozofickú interpretáciu ľudskej identity a skúmanie hraníc našej slobody z románu Stepný vlk.

Skúsenejší čitateľ však rozpozná aj v týchto raných textoch formálne a naratívne postupy, akými sa vyznačujú autorove zrelšie prózy. Nájde v nich mestečko Gerbersau, za ktorým sa skrýva Hesseho rodný Calw, alebo záhadnú postavu outsidera a tuláka Quorma, akýsi predobraz neskoršieho a omnoho známejšieho Knulpa. A hlavne v nich nájde ono zvláštne chvenie sprevádzajúce celú Hesseho tvorbu, ktoré vyplývalo z vnútornej rozorvanosti a pramenilo v túžbe po poznaní.

Rozorvanosť je v týchto poviedkach navyše umocnená autorovou mladosťou a všetkým, čo takéto obdobie života so sebou prináša. (Najstaršia poviedka je datovaná rokom 1902, teda nie dlho potom, čo sa mladý Hesse pokúsil o samovraždu a následne strávil niekoľko mesiacov v psychiatrickej liečebni v Stattene pri Stuttgarde.) Väčšina raných textov nemá zreteľnú fabulu, akoby autorovi stačil melancholický opis starej studne či zvlneného potôčika, akoby sa uspokojil transformovaním svojej krehkej senzibility do nevyspytateľnosti prírodných živlov.

Zdanlivo sa teda v poviedkach nič významné neodohráva, no pri pozornom čítaní pochopíme, že to dôležité, čím si autor získal čitateľov na celom svete, tam predsa len zašifrovane vložil. Tak nenápadne, nevdojak, hesseovsky. Pod povrch textu. Za slová.

Medzinárodný festival lokálnych televízií

FESTIVAL/ Košice/ Užhorod





Zlatý žobrák, cena pre najlepšie televízne dielo. FOTO - TASR.

Myšlienka zorganizovať festival, na ktorom by si lokálne televízie vymieňali program, skúsenosti a informácie, vznikla už v polovici deväťdesiatych rokov.

Do súťažnej prehliadky sa v tomto roku prihlásilo okolo 300 filmov zo 49 krajín. Medzinárodná porota do finále vybrala tridsiatku z nich, ktorá zabojuje o sošku Zlatého žobráka v troch sekciách - lokálna televízia, produkčná spoločnosť a mladý autor. Organizátori festivalu prizvali tento rok do diskusií aj mediálnych odborníkov z Ukrajiny a prvýkrát bude program prebiehať aj za hranicami – v Užhorode.

Festival okrem stretnutí odborníkov a súťažiacich myslí aj na divákov. Jeho súčasťou bude už piatykrát medzinárodný filmový festival, na ktorom sa budú oddnes až do piatka premietať oceňované filmy európskej produkcie. O 18.35 ho otvorí dokumentárna snímka režisérky Oľgy Sedrovičovej s názvom Ostrov, ktorá odhaľuje príbehy vojnových utečencov z bývalej Juhoslávie.

Jana Zatvarnická

VÝSTAVA / Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Bratislava





FOTO - Z práce Jany Zatvarnickej.

Netradičné miesto výstavy aj netradičný proces tvorby. Najnovšie vystavené práce mladej výtvarníčky Jany Zatvarnickej totiž vznikali priamo v krypte pod jezuitským kostolom. „Dôležitou ideou bolo reagovať práve na tento priestor a na jeho ducha,“ povedala výtvarníčka, ktorá v súčasnosti študuje na Akadémii maľby v nemeckom Düsseldorfe. Práve inšpirácia konkrétnym miestom je kľúčová pre celú jej tvorbu.

Výstava, ktorá potrvá až do 16. augusta, predstaví maľby, odtlačky aj rôzne inštalácie. Abstraktná rovina každého exponátu má rozprávať vlastný, samostatný príbeh. „Všeobecne ide o zobrazenie akéhosi ,,pohybu života", ktorý sa stáva efemérnym, čiže sa rozptyľuje v priestore,“ dodala výtvarníčka.