V divadle Astorka mala premiéru inscenácia Žltá žltá ľalia

17. jan 2003 o 22:09 © TASR 2003

Bratislava 17. januára (TASR) - Láska silnejšia ako smrť je témou novej inscenácie scenáristu a režiséra Silvestra Lavríka Žltá žltá ľalia, ktorej premiéru uviedol dnes večer súbor Divadla Astorka Korzo ď90 spolu so svojimi mladými hosťami. "Písanie tejto hry bolo pre mňa detektívnou prácou, inscenovanie malo príchuť rekonštrukcie tragickej udalosti," uviedol bývalý učiteľ slovenčiny Lavrík.

Príbeh inšpirovaný baladou Jána Botta sa odohráva v dedine, poznačenej tragédiou v bani. Život by sa do nej mohol vrátiť narodením dieťaťa, po ktorom túži krčmárova žena Eva. Dieťa však neprichádza a do poetického vzťahu Evy a Adama v podaní Moniky Hilmerovej a Borisa Farkaša sa začne vkrádať napätie. Do hostinca zavíta atraktívny pocestný - Juraj Kemka, ktorý očarí všetky ženy, túži však po Eve. Dráma sa stupňuje, keď chorý Adam cíti, že nemôže odvrátiť pokušenie, ktoré hrozí jeho žene.

Hru tohto laureáta prestížnej autorskej Ceny Alfréda Radoka v dramaturgii Andrey Dömeovej dotvára hudba Mariána Vargu. V ďalších komediálnych i dramatických úlohách sa predstavili babica - Anna Šišková, nevidomý - Lukáš Latinák, služobná - Nelly Nagyová a potulný študent - Peter Kadlečík.

Druhá premiéra inscenácie, kde bude Hilmerovú alternovať Soňa Norisová, sa v Divadle Astorka Korzo ď90 na Suchom mýte uskutoční v sobotu večer.