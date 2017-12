Chcú byť prezidentmi, ale ani pesničkám nerozumejú

Donald Trump je ďalším kandidátom, čo sa sekol. Do kampane si vybral nesprávnu pieseň

17. jún 2015

Zaplatiť nestačí. Americkí hudobníci sa búria, keď si ich piesne vyberú politici, s ktorými nesúhlasia. Teraz na to doplatil Donald Trump, ktorý dúfa, že sa z neho stane republikánsky kandidát na prezidenta.

Donald Trump práve ohlásil svoje prezidentské ambície a myslel si, že bude dobré, ak si kapmaň rozbehne piesňou Neila Younga Rockin’ In The Free World.

Zlý nápad. Republikánsky kandidát sa tak zaradil k politikom, ktorí zneužili umelecké dielo bez súhlasu autora a navyše sa prezradili, že vôbec nepochopili jeho zmysel.

Keď je reč o demokracii

Trumpovi nemožno uprieť, že mal dobrých poradcov. Časopis Rolling Stone zaradil Rockin’ In The Free World medzi 500 najlepších rockových skladieb všetkých čias. Keď ju Neil Young spieva, jeho koncert vtedy kulminuje a vzniká energia, ktorá pripomína zemetrasenie.

Dramaturgov kampane asi zviedla predstava, že by aj politický míting mal takú živú atmosféru. Akurát im unikol jeden detail. Young túto pieseň napísal práve preto, že ho americká politika hnevala a poburovala. Špeciálne tá, ktorú v 80. rokoch viedol Ronald Reagan a s ktorou sa neskôr o prezidentský úrad uchádzal aj George Bush. Obaja ako reprezentanti republikánov.

Do textu piesne sa dostalo veľa irónie a dezilúzie z toho, že demokracia je často iba slovo. Young ju prvýkrát zahral v roku 1989, zaradil ju na album Freedom a už len sledoval, ako sa z nej stala rocková i spoločenská hymna zároveň. A hoci po páde Berlínskeho múru získala aj jemne optimistický náboj, stále pôsobí rovnako burcujúco, neposlušne, výstražne.

Nechápavý Reagan

Trump nie je taký naivný, aby Youngovu skladbu nechal v kampani hrať nelegálne, a autorskému zväzu za ňu zaplatil. Podmienkou použitia skladby však je, že s tým musí súhlasiť aj umelcova nahrávacia spoločnosť, ak nie priamo umelec, píše Rolling Stone.

To sa nestalo, keď si pieseň Sabotage od Beastie Boys vybral Arnold Schwarzenegger alebo keď si John McCain zvolil Johna Mellencampa a jeho skladbu Our Country. A v histórii americkej politiky bude asi najviac žiariť faux pas Ronalda Reagana, ktorý v polovici 80. rokov zaskočil Brucea Springsteena. V kampani použil Born In The USA, a nevšimol si, že tá skladba je všetkým iným, len nie oslavou amerického sna. Bol asi jediný, kto to nepochopil.

Je fanúšik, ale ohrdnutý

„Ľudia chcú mať dobrý pocit z krajiny, v ktorej žijú. A to je v poriadku,“ povedal Bruce Springsteen pre CNN. „Problém je, že túto potrebu vždy niekto zmanipuluje a využije.“

Donald Trump teraz tvrdí, že pieseň Rockin’ In The Free World chcel do kampane preto, že je veľkým Youngovým fanúšikom. A vraj ním zostane, aj keď mu povedal nie.

Legendárny rocker medzitým využil príležitosť a do amerických médií prišlo vyhlásenie: „Neil Young, kanadský občan, podporuje Bernieho Sendersa.“ Teda politika, ktorý bude bojovať o kandidatúru za Demokratickú stranu.