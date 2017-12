Začína sa Art Film Fest

Trenčianske Teplice sa otvárajú prívalu zahraničných filmov, SND uzatvára festival Eurokontext a hrdinka filmu Temné miesta túži zabudnúť na tragickú minulosť.

19. jún 2015 o 0:00 Monika Grešová, ea, mh

Art Film Fest

FESTIVAL/ Trenčianske Teplice, Trenčín

Osem dní a stodvadsaťpäť filmov, ktoré sa nedostávajú do bežnej slovenskej kinodistribúcie, ale kvalitou nadchýňajú celý svet. To sľubujú organizátori 23. ročníka Art Film Festu, ktorý sa začína už dnes.

Hneď na prvý festivalový deň naprogramovali desiatku filmov v rôznych programových sekciách. Európske zákutia priblíži vojnová dráma s názvom 71, ktorá na festivale Berlinale získala Zvláštne uznanie ekumenickej poroty a dokonca bola nominovaná aj na Európsku filmovú cenu ako objav roka. Je o vojenskom zelenáčovi, ktorý sa ocitne na nepriateľskom území a musí zápasiť so strachom, neistotou a beznádejou.

Do tejto istej sekcie je zaradený aj film Geronimo o príbehu vášnivej lásky na juhu Francúzska alebo mrazivý dokumentárny film Kainove deti. Jeho hlavnými protagonistami sú traja muži, každý z nich v útlom detskom veku spáchal vraždu.

Európska sekcia v prvý deň ponúkne ešte komediálny príbeh nórskeho režiséra Benta Hamera s názvom 1001 gramov.

Estetickým zážitkom by mohla byť dokumentárna esej o živote na palube zaoceánskej lode s názvom Transatlantický. Spolu s brilantnou štúdiou alkoholizmu vo filme U anjela strážneho a detektívkou Čierne uhlie, tenký ľad je zaradená do sekcie Láska a anarchia.

Dnes by mohli zarezonovať aj dva filmy z novej sekcie Focus: Ukrajina. Tá vznikla s cieľom podporiť filmovú produkciu našich východných susedov, ktorí sa postavili svojej postkomunistickej minulosti. Pripravený je film Majdan, ktorý je „portrétom prebúdzajúceho sa národa“, a psychologický triler Zelená bunda.

Rozdelené nebo

Divadlo/Činohra SND 20.00

Už dávno vieme, že delenie krajiny a zmena jej hraníc nie sú len politickým problémom. Ide o skutočnosti, ktoré dlhodobo ovplyvňujú osudy ľudí, vstupujú do ich citových životov. Stalo sa to kedysi aj dvom mladým ľuďom v Nemecku. On uteká za lepším životom na Západ, ona do spravodlivého socializmu na Východ.

Ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí na dvoch stranách Berlínskeho múru napísala pred vyše päťdesiatimi rokmi Christa Wolf. Nemecká autorka sa svojím literárnoprozaickým a scenáristickým dielom zaradila svojho času medzi najvýznamnejších autorov vtedajšej NDR. Román Rozdelené nebo bol jej druhou oceňovanou knihou, podľa ktorej vznikol ešte v roku 1964 aj jeden z najdôležitejších filmov storočia.

Teraz je na svete aj divadelná hra. S rovnomennou inscenáciou hosťuje v Bratislave drážďanské Štátne divadlo. Zároveň je aj posledným hosťom medzinárodného festivalu Eurokontext.sk, ktorého prvý ročník prebiehal v uplynulých dňoch v Slovenskom národnom divadle. Oslavovaná autorka napísala román, keď mala 32 rokov a Berlínsky múr ju už istý čas oddeľoval od západného sveta.

Hoci stále verila v mladý socialistický režim, dostala do príbehu aj obraz problematického života na východnej strane. Súčasná adaptácia románu kedysi veľkej kandidátky na Nobelovu cenu vznikla v réžii Tilmanna Köhlera a patrí k tomu najzaujímavejšiemu z nemeckého divadla minulej sezóny.

FOTO - David Baltzer

Temné miesta

KINOTIP

Libby verí, že sa v jej mysli nachádzajú temné miesta – také, kde sídlia spomienky na tragickú noc, keď v detstve zavraždili jej mamu a sestry. Stále si myslí, že masaker spáchal jej brat, ktorého odsúdili aj na základe klebiet, že spolupracoval so satanistami.

Od udalosti uplynulo dvadsaťpäť rokov a s Libby sa zrazu spojí tajomná skupina amatérskych detektívov. Chceli by prípad znovu otvoriť a za spoluprácu ponúknu chudobnej pozostalej slušné finančné odškodnenie.

Detektívka vznikla na základe knihy americkej spisovateľky Gillian Flynn, ktorej príbehy sú známe psychologickým rozborom postáv a prekvapivými zvratmi – ona totiž napísala aj predlohu pre vydarený triler Davida Finchera Stratené dievča.