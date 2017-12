Riaditeľka: Radšej poloprázdna galéria, než znudený divák

„Návštevnosť nie je prvoradá,” tvrdí riaditeľka Nitrianskej galérie. Jej cieľom je vychovávať, nie prispôsobovať sa vkusu laickej verejnost.

19. jún 2015 o 16:33 Alena Štifilová

V čom je chyba, keď vysokoškolák, budúci učiteľ výtvarnej výchovy, nepríde za päť rokov svojho štúdia ani raz do galérie? RENÁTA NICZOVÁ bojuje s nezáujmom nielen študentov, ale aj ich pedagógov. Je šéfkou Nitrianskej galérie, ktorá získala koncom mája ocenenie Galéria roka 2014.

Čo vás ako galeristku v poslednom čase prekvapilo?

Na Slovensku ma stále dokáže niečo prekvapiť. Naposledy asi výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, ktorá sa venovala fotografii s veľkonočnou tematikou. Je zarážajúce, že galéria, ktorá bola za riaditeľky Zuzany Gažíkovej vyprofilovaná, po viacerých personálnych výmenách tak hlboko klesla.

Videli ste výstavu?

Nevidela, ale takáto výstava do galérie výtvarného umenia nepatrí. Možno ešte na pôdu regionálneho múzea.

A čo tam patrí? Ľudia na Slovensku asi viac inklinujú k obrazom starých majstrov.

Lenže tváriť sa, že žijeme v časoch, keď sa vystavujú napríklad impresionisti, by bolo scestné. Výtvarné umenie sa vyvíja, je v neustálom procese. Galérie, ktoré chcú divákovi ukázať, čo sa aktuálne deje na slovenskej výtvarnej scéne, to však majú veľmi ťažké. Publikum nie je pripravené, je pohodlné, nechce sa tým zaoberať. Občas prídu návštevníci a povedia, že chcú vidieť niečo pekné a farebné. To môžu ísť do prírody alebo do niektorého z obchodných centier, ktoré sa v posledných rokoch hrajú na galérie. My nie sme výstavná sieň.

Aký je rozdiel medzi galériou a výstavnou sieňou?

Pod výstavnými sieňami rozumiem komerčné, súkromné galérie, ktorých cieľom je prilákať čo najviac návštevníkov, aby sa medzi nimi našiel potenciálny kupec. My sme zbierkotvorná inštitúcia, skôr múzeum výtvarného umenia, než galéria. Nikdy nebudeme davovou záležitosťou. Vždy mám lepší pocit, keď k nám vstúpi niekto, kto sa o umenie naozaj zaujíma, ako niekto, kto si tým chce zlepšiť spoločenské postavenie. Je strašné, že ešte v 21. storočí veľa ľudí nevie, čo je to galéria.



Výstava Grey Gold (12. 2. až 12. 4. 2015) mala mimoriadny úspech u návštevníkov. Ešte v posledných deň trvania chodili a pýtali sa, či ju galéria nepredĺži. Výstava prezentovala súčasnú tvorbu českých a slovenských umelkýň starších ako 65 rokov. FOTO: NITRIANSKA GALÉRIA



Čo sa vás pýtajú?

Napríklad netušia, že môžu prísť na vernisáž bez pozvánky. Dávam to za vinu školstvu, výchova k umeniu sa roky nikde neposunula. Na nemeckej Documente je možno preto toľko dôchodcov, lebo už od škôlky sú zvyknutí chodiť do galérií.

U nás školské skupiny nechodia?

Nemajú záujem. My sme pripravení, ale učiteľ nezoberie triedu a nepríde. Predpokladám, že je to preto, že on sám nerozumie súčasnému umeniu. Nezáleží na tom, či je mladý, alebo starý, už z vysokej školy vychádzajú zle pripravení. Ak absolvent Pedagogickej fakulty v Nitre, odbor výtvarná výchova, nepríde za päť rokov štúdia ani raz do galérie, ako môžem od neho žiadať, aby tam potom zobral svoju triedu? Ten nezáujem vidíme na všetkých úrovniach, od materských škôl cez gymnáziá až po univerzity.

Čo im viete ponúknuť?

Aktuálny lektorský výklad primeraný veku detí, ateliér s tvorivými dielňami pod dohľadom galerijnej pedagogičky. V Nitre máme asi päť gymnázií, v galérii ich vidíme len sporadicky. Ponúkli sme im napríklad predpoludňajšie literárne besedy s Dadom Nagyom. Stroskotalo to na tom, že nevyhovoval hosť, ktorého sme pozvali. Úprimne si myslím, že mnohí pedagógovia nerozumejú súčasnej tvorbe a z toho vyplýva aj ich nezáujem, pritom majú v osnovách aj takých súčasných autorov, ako je napríklad Dušan Mitana, ktorého sme pred niekoľkými rokmi hostili v galérii. Mali možnosť ho zažiť, ponuka bola, ale záujem z ich strany nie. S niektorými pedagógmi sa nám však spolupracuje dobre.

Napríklad?

Pravidelne k nám chodia pedagógovia zo špeciálnych škôl s hendikepovanými deťmi. Jedna skupina cestuje až z Kremnice. Snažia sa poskytnúť týmto deťom niečo navyše a našli si cestu do galérií. Je to veľmi dobrý pocit, keď sem prídu, mrzí nás však, že nie sme bezbariérová budova. Prosili sme nášho zriaďovateľa o pomoc, zatiaľ bezúspešne. Ale gro našej spoločnosti tvoria iné deti a tie by sem mali takisto chodiť.

Akú úlohu pri smerovaní galérie hrá jej riaditeľ?

Sú rôzne názory, jeden tábor tvrdí, že stačí, aby bol riaditeľ dobrým manažérom, my odborní pracovníci tvrdíme, že musí byť v prvom rade kunsthistorik. Samozrejme, so schopnosťami manažéra. Na Slovensku je asi dvadsať galérií registrovaných na ministerstve kultúry a na postoch riaditeľov sú rôzni ľudia. Od kunsthistorikov po inžinierov a majiteľku svadobného salónu. No sú aj výnimky, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, ktorej šéfuje výtvarník, má výborný kolektív a svojou produkciou sa radí medzi popredné slovenské galérie.

Do akej miery zasahuje šéf do toho, čo bude galéria vystavovať?

Ročnú dramaturgiu výstav zostavuje odborný tím pracovníkov. Tých však vyberá riaditeľ. Skúsenosti sú také, že riaditeľ, ktorý je viac manažérom, vždy po určitom čase „začne tomu rozumieť“, povie si, že on je tu šéfom a odborný názor zamestnanca sa zrazu kdesi stratí. Smerovanie galérií, ktoré viedli manažéri a nie kunsthistorici, vždy nabralo časom zlý kurz.



Aktuálna výstava Ornament masy predstavuje myslenie osemnástich maliarov, spisovateľov, filozofov, hudobníkov a filmárov. Názov je spojený s esejou významného filmového teoretika obdobia weimarskej republiky Siegfrieda Kracauera (1927) a s jeho pojmami „výrobnej linky“, kde „odcudzená zábava je… v podstate úprimná“. FOTO: NITRIANSKA GALÉRIA

Inšpirujete sa fungovaním galérií v zahraničí?

Ani nie. Slovensko je špecifické a financovanie kultúry odlišné, preto sú pre nás prínosnejšie vzájomné stretnutia domácich galeristov.

Ani návštevy výstav v zahraničí nie sú pre vás podnetné?

Pre osobný rozvoj a rozhľad áno, čo sa týka manažovania galérie, nie. V porovnaní s našimi podmienkami to na mňa pôsobí skôr depresívne. Prídete na výstavu súčasného umenia Documenta v Kasseli a vidíte autobusy plné detí, skupiny nemeckých dôchodcov, ktorí sedia pri videách, pozerajú ich a evidentne majú záujem odčítať súčasné umenie.

Koľko ľudí si pozrie výstavy u vás?

Je to rôzne, od tristo do šesťsto návštevníkov. Výstavy v Galérii mladých a v Bunkri ešte menej. Závisí to od toho, čo sa deje v školách, či sú maturity, či je turistická sezóna, aký výstavný titul ponúkame.

Na aké výstavy reagujú diváci intezívnejšie?

Na tie, kde je viac grafiky, viac klasickej maľby, klasickej plastiky. To je pre nich zaujímavejšie a lákavejšie a teda aj navštevovanejšie. Ale to nemôže byť kritériom. Mám pripraviť výstavu, o ktorej nie som úprimne presvedčená, ale viem, že na ňu budú ľudia reagovať? Nemôžem. My by sme mali diváka vychovávať, a nie sa mu prispôsobovať. Druhým problémom sú návštevníci, ktorí prídu na vernisáž, aby sa mohli pochváliť v spoločnosti. Radšej dvadsať ľudí so záujmom ako stopäťdesiat takýchto.

Pomáhajú ľuďom komentované prehliadky?

Určite, hoci nedávno sme s kolegami riešili či ich robiť, alebo nerobiť. Výklad si musí zachovať odborný charakter, nemôžete podliezať latku profesionality. Lektor musí veľmi opatrne narábať s jazykom, aby neskĺzol na úroveň ľudového rozprávačstva.