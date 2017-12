Zomrel herec Rick Ducommun, známy zo Smrtonosnej pasce

OTTAWA. Kanadský herec Rick Ducommun, známy aj z filmov ako Smrtonosná pasca, Honba na ponorku, Posledný skaut, Gremlins 2, ale aj Posledný akčný hrdina alebo Scary Movie, už nie je medzi živými.

Informáciu priniesli s oneskorením americké a britské médiá s odvolaním sa na jeho manželku a brata.

Rodák z provincie Saskatchewan skonal ešte minulý týždeň, 12. júna, na následky komplikácií súvisiacich s jeho ochorením na cukrovku vo veku 62 rokov, a to v nemocnici vo Vancouveri.

Zrejme najčastejšie sa Ducommunovo meno spája s medzičasom kultovou snímkou The ´Burbs (Ľudia z predmestia, 1989), v ktorej si zahral okrem iných po boku mladého Toma Hanksa.

#RIP. Rick Ducommun, who starred in The 'Burbs, Die Hard and Groundhog Day, passed away at 62 http://t.co/PAvSUMT1m9 pic.twitter.com/yrXcPSuaEX