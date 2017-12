Dávajte si pozor, po čom túžite

Začiatok týždňa môžete stále stráviť v Trenčianskych Tepliciach pri ponuke Art Film Festu.

22. jún 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Sociálna dráma, psychologický triler, neo film noir, surrealizmus alebo brutálne čierna komédia - to všetko je Magické dievča.(Zdroj: Art Film Fest)

Magické dievča

Art Film Fest / Trenčín, Kino ODA 10.45

Aj do španielskej kinematografie už vraj prišlo to slovo: kríza. Menej peňazí, menej filmov, menej divákov. Národný poklad Antonio Banderas sa musel zapojiť, vrátiť sa z New Yorku, rekvalifikovať sa a teraz ako producent pomáha mladým režisérom, aby mohli napĺňať svoje odvážne vízie a pokračovali v tom, čím kedysi svoju krajinu preslávil Luis Buňuel alebo Carlos Saura.

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne dnes premietne Magické dievča, pozoruhodné dielo španielskeho režiséra Carlosa Vermuta. Keď začínal, etablovaní producenti neverili tomu, čo mal na papieri, nechceli podporiť jeho scenár a tak si účty platil sám. Toto je jeho druhý film a ten už vznikol v priaznivejších podmienkach.

Už mu kolegovia z finančných kruhov dôverovali a verili, že práve on by španielskej kinematografii mohol vrátiť dôstojnosť. Nesklamal ich, Magické dievča pôsobilo už na prvých divákov na vlaňajšom festivale v San Sebastiane ako živá voda, a aj na ňom zvíťazilo.

Názov Vermitovho filmu odkazuje na bábiku z japonského komiksu manga, ona je na začiatku nečakaných a nekontrolovateľných udalostí. Desaťročné dievčatko, umierajúce na leukémiu, si jednu takú zaželá, a jej otec - rozvedený a nezamestnaný učiteľ literatúry - okamžite sadá za internet, aby jej ju objednal.

Zbledne, keď zistí, koľko bábika stojí. Keďže jediným jeho príjmom sú peniaze z rozpredávania svojej knižnice, začne hľadať radikálnejší plán, odhodlaný pripustiť aj to, že si to bude vyžadovať nečakanú improvizáciu v jeho povahovom osobnostnom nastavení.

Cenu z festivalu v San Sebastiane dostal Carlos Vermut aj za to, ako ľahko vtiahol divákov do svojej hry, zneistel ich a nechal plávať v dráždivom tajomstve. Sociálna dráma, psychologický triler, neo film noir, surrealizmus alebo brutálne čierna komédia?

Publikum sa pri tej hádanke dobre bavilo a nadšene sledovalo, kam až môžu viesť kroky človeka, keď sa ocitne v kríze. Preto pred dnešným premietaním už len pripomeňme podtitul, ktorý Vermut svojmu filmu dal: Dávaj si pozor, po čom túžiš.

video //www.youtube.com/embed/V65u_XN0uq8

Fúsi - Virgin Mountain

Art Film Fest, Trenčín, Cinemax, 20.00

Zoznamovať sa a hľadať lásku v Reykjavíku musí byť objektívne ťažké. Ľudí je málo a keď aj sú, sú uzavretí, človek musí byť sakramentsky vynaliezavý, aby vykompenzoval nedostatok slnka a našiel spôsob, ako spoločensky a optimisticky prežiť nekonečnú zimu.

Na Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne sa hrá islandský film Fúsi, ktorý má hrdinu s rovnakým problémom. Fúsi je už možno aj štyridsaťročný muž bez detí, bez priateľky, bez odvahy odsťahovať sa od svojej mamy a bez sily čeliť kolegom, ktorí sa mu za to všetko smejú.

S takým nastavením už ani nevie bojovať, jediná bojová stratégiu, ktorú pozná, je stratégia spojencov z druhej svetovej vojny a tak sedí doma a hrá sa s figúrkami vojakov a tankami na diaľkové ovládanie. Sedí a hrá sa - až kým ho mama nevyženie na tanečný kurz.

Režisér Dagur Kári nakrútil melancholickú komédiu, do ktorej elegantne vniesol črty severskej spoločnosti a ukázal, ako sa vie uzatvárať do seba, podliehať svojím temnejším stránkam a zároveň sa aj prejaviť v nečakanej súdržnosti a prekonávať tradičné a vžité limity.

Fúsi pracuje celý život na letisku v Keflavíku a nikdy mu pritom nanapadlo kúpiť si letenku. Odletí raz?

video //www.youtube.com/embed/Sy0O-49bClw

Citizenfour.

Art Film Fest, Trenčín, kino Metro, 21.30

Jihlavskému festivalu dokumentárnych filmov sa podarila veľká vec. Súčasťou jeho októbrového programu bude konferenčný hovor s Julianom Assangeom. Mužom, ktorý do svetovej politiky vniesol prípad WikiLeaks a teraz z exilu pozoruje, ako sa s tým Západ vyrovnáva.

Art Film Fest zatiaľ premietne dokument Cintizenfour, kde je hlavným hrdinom druhý taký muž: Edward Snowden. Nakrútila ho filmárka Laura Poitras, ktorej v roku 2013 poslal tajomný e-mail a ponúkal jej, že jej opíše, ako a v akých rozmer funguje ilegálne odpočúvanie americkej Národnej bezpečnostnej agentúry.

Poitras vzala so sebou investigatívcov z britského denníka Guardian a potom už len nasledovalo množstvo cien, medzi nimi aj Oscar.