Miesta fanúšikom pri oscarovej show pridelia na základe žrebu

20. jan 2003 o 11:05 © TASR 2003

Los Angeles 20. januára (TASR) - Tohtoročnú, 75. ceremóniu odovzdávania Oscarov už nebude sprevádzať tradičné, niekoľko dní trvajúce vyčkávanie fanúšikov filmových hviezd na zaujatie niektorého z najžiadanejších miest na tribúnach pre verejnosť.

Zvedavcom, ktorí chcú z 300 vyhradených miest sprevádzať príchod umelcov na odovzdávanie cien Akadémie filmových umení hlasnými prejavmi náklonnosti, nezostáva nič iné, ako spoliehať sa na šťastie a dúfať vo výhru vstupnej karty na tribúny formou lósu.

Nové smernice zverejnila Akadémia filmových umení na sklonku minulého týždňa. Záujemcovia o priamu účasť na tribúnach musia do 11. februára zaslať poštou osobné údaje do kalifornského Camarilla. Akadémia bude akceptovať iba žiadosť s dátumom do tohto termínu.

Prostredníctvom žrebovania potom dôjde 3. marca k výberu priamych účastníkov. Tí potom len po preukázaní sa osvedčením budú môcť v deň odovzdávania cien, teda 23. marca, vstúpiť do bezpečnostnej zóny pred hollywoodskym Kodak Theatre.

Už po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sprísnili usporiadatelia Oscara minulý rok bezpečnostné podmienky. Fanúšikovia museli poskytnúť na prekontrolovanie osobné dáta a rezervovať si miesto v rade zvedavcov.

Celé roky predtým kempovali stovky ľudí týždne na chodníkoch, aby si mohli obsadiť miesto na tribúnach.