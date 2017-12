Krehká Pauhofová zaúča kamarátov do tajov snowboardu

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenská herečka Táňa Pauhofová sa už niekoľko rokov venuje snowboardu, takže v súčasnosti na margo svojej zdatnosti ...

20. jan 2003 o 12:26 © TASR 2003

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovenská herečka Táňa Pauhofová sa už niekoľko rokov venuje snowboardu, takže v súčasnosti na margo svojej zdatnosti v tomto športe tvrdí, že konečne neovláda snowboard ju, ale ona jeho.

"Nikdy som poriadne nelyžovala a nebola som veľký lyžiar. Naposledy asi ako päťročná s otcom," hovorí Táňa, ktorá mala potom na "kopcoch prestávku". Približne pred 7-8 rokmi však krehkej Valentýnke z filmu Kruté radosti učarovala jedna široká lyža. Spočiatku to vraj chcela len vyskúšať, ako však dodáva, "chytilo ju to". Zaujímavému športu sa priučila sama a momentálne je už na tom tak dobre, že radí aj kamarátom. "Keď som začínala ja, všetko bolo ďv plienkachď a nemala som si veľmi od koho pýtať radu. Všade bolo veľa lyžiarov a ja som sama na svahu strávila hodiny. Stálo to ale zato," spomína.

Táňu, ktorá je momentálne študentkou druhého ročníka VŠMU, možno najčastejšie vidieť na kopci, samozrejme počas prázdnin. Okolo Silvestra vyráža tradične s kamarátmi na slovenské svahy a cez jarné prázdniny zájde aj do rakúskych Álp.