Al Pacino nevie spievať. Ale speváka zahrá

V kinách je komédia Danny Collins o spevákovi, ktorému kedysi nedošiel list od Johna Lennona. V Bratislave je výstava Socha a objekt.

25. jún 2015

Danny Collins

Al Pacino hrá skrachovaného hudobníka, ktorému kedysi nedošiel list od Johna Lennona





V histórii populárnej hudby sa raz objavil muzikant, ktorý mal dosť talentu na to, aby si ľudia jeho meno zapamätali. Dokonca si ho všimol aj John Lennon a niekedy v roku 1971 mu napísal list. "Zostaň sám sebou a buď verný svojej hudbe," radil mu v ňom.

Lenže list sa k nemu nedostal, dozvedel sa o ňom až po niekoľkých desaťročiach, keď už Lennonove rady boli zbytočné. Nechal sa skorumpovať predstavou úspechu a jeho hudba zaujímala už len tých, čo asi nikdy žiadnu dobrú nepočuli.

Podľa jeho trochu smutného, ale dostatočne poučného príbehu nakrútil režisér Dan Fogelman film s názvom Danny Collins. Hlavnú úlohu zveril Al Pacinovi, ktorý síce nikdy v živote spievať nevedel, ale tiež sa mu ešte nikdy v živote nestalo, že by nevedel hrať.

Al Pacino hovorí, že on by síce radšej dostal list od Beethovena, pretože najradšej má klasickú hudbu a asi tak pred päťdesiatimi rokmi, keď skúšal hrať na klavíri, veril, že Beethoven sa do jeho tela reinkarnoval. Rád však počúval aj Rolling Stones, aj Beatles, a tak si vedel celú situáciu predstaviť. "Čo by sa stalo, keby som ten list dostal vtedy, keď ho Lennon písal?" pýta sa vo filme jeho postava a vzápätí zruší zvyšok svojho turné s celou svojou smiešnou šou.

Uteká a skúsi zaklopať na dvere všetkým, na ktorých sa kedysi počas cesty na vrchol vykašľal. Kamarátom aj rodine.

Režisér Dan Fogelman mal v našich kinách pred niekoľkými rokmi komédiu Crazy Stupid Love. Originálne filmárstvo od neho nemusíme čakať. Lenže Al Pacino si nezvykne vyberať hlúpe úlohy ani sa nevyhovára na potrebu platiť účty, preto možno od jeho Dannyho Collinsa očakávať dobre urobenú komédiu, kde sú jeho hereckými partnermi Annette Bening aj Christopher Plummer.

video //www.youtube.com/embed/AndERTFMYd4

Socha a Objekt

VÝSTAVA / viaceré miesta v Bratislave

Už dvadsiatykrát sa počas letných mesiacov do Bratislavy presunú sochárske diela autorov z celej Európy. Interiérovú časť výstavy zastreší tento rok rekordný počet galérií a inštitúcií. Poľský inštitút uvedie práce Łukasza Cendrowského (na snímke), ktorý sa pri tvorbe sôch z akrylátu či nerezu riadi heslom „menej je viac“, v Rakúskom kultúrnom fóre sa zas bude vystavovať konštruktívne umenie Josefa Linschingera.

Výstava v Mirbachovom paláci predstaví súčasnú maďarskú geometrickú abstrakciu od štrnástich autorov. Pripravené sú aj diela nemeckého umelca Reinharda Roya v Galérii Z a práce holandských sochárov v Umelke. Vo štvrtok sa výstava doplní o ďalšie interiérové časti v Galérii Nedbalka, Univerzitnej knižnici, K Gallery a v ďalších.

Tradičnou súčasťou výstav budú veľkorozmerné diela, najmä od slovenských a českých sochárov, ktoré na celé leto obsadia Grassalkovichovu záhradu.

Gitla + Ospalý pohyb

KONCERT / Gorila Urban Space 21.00

Speváčka, pesničkárka a skladateľka Gitla Yosub vyrastala na severe Izraela v hudobníckej rodine – dnes sa predstaví vo svojej slovenskej premiére. Začala ako sólistka v detskom speváckom zbore a prvé piesne písala už v štrnástich rokoch. Hudbu používa ako výpoveď o vnútornom svete, ľuďoch, ktorí ju ovplyvnili, detstve, či o láske k prírode a silnom pute k minulosti.

Na pódiu sa ukáže aj kapela Ospalý pohyb, ktorá sa nedávno prebudila po šestnástich rokoch. Jej vedúcou osobnosťou je známy hudobný skladateľ Martin Burlas, okrem neho v kapele nájdeme aj pianistu Petra Zagara a moderátorskú dvojicu Baláž a Hubinák.