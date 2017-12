Molnárová strávila týždeň vo švajčiarskom St.Moritz

Bratislava 20. januára (TASR) - Zimnú lyžovačku vo švajčiarskom St. Moritz si pred nedávnom dopriala slovenská speváčka Marcella Molnárová.

"Zišli sme sa partia približne päťdesiatich ľudí zo Slovenska. Strávili sme tam asi týždeň. Myslím, že pri našom pracovnom vyťažení by sme dlhší ani čas nezvládli," prezradila speváčka, ktorá o sebe tvrdí, že má lyže v pohotovosti počas celého roka. "Druhý deň na to, ako mi oznámili, že ideme lyžovať, som naložila lyže a už aj som odcestovala," hovorí s úsmevom.

Podľa jej slov sa vo vychýrenom švajčiarskom zimnom stredisku stretla najlepšia partia jej života. "Boli to najlepšie lyže, pretože svahy sú tam široké ako futbalové štadióny, fantasticky ďzratrakovanéď. Všetko tam bolo príjemné, jedla do sýta i ďdo pitaď," netají svoje nadšenie. Okrem týchto predností tam boli podľa jej slov i dobrí ľudia. "Vždy večer sme mali o zábavu postarané. Z kuchárov a čašníkov sa stali herci, robili nám program a diskotéku," opisuje svoje zážitky zo zájazdu speváčka, ktorá pripravuje nový album. Ten by mal v najbližšom čase vyjsť pod názvom Motýľ.

"Priznám sa, že sme veľmi neponocovali. O takej dvanástej, keď som všetkých dozabávala a dorozprávala vtipy, tak sme zaľahli," prezradila. Ako tvrdí, svalovú horúčku z lyžovania nemala, keďže ju lyžiarskemu umeniu učili výborní a zodpovední inštruktori. Svalovicu nemáva i preto, lebo dlhé roky tancovala balet. Molnárová radšej brázdi náročnejšie svahy, no ako tvrdí, skialpinizmus ju neláka: "Som dobrodruh, nie samovrah."