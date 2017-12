Bryce Dallas Howard: Jurský park bol film môjho detstva

Dinosaury v Jurskom parku Bryce Dallas Howard v roku 1993 s nadšením sledovala ako dieťa. Vo štvrtom pokračovaní Jurský svet, ktorý mal pred pár dňami premiéru, si už zahrala.

24. jún 2015

Pre 34-ročnú Bryce sa Jurským svetom splnil detský sen. Sama sa pre The Telegraph vyjadrila: „Jurský park bol Hviezdnymi vojnami našej generácie. Chris, Colin, všetci sme tridsiatnici, je to film našej generácie.“ Na mysli mala režiséra filmu Colina Trevorrowa (38) a tiež 35-ročného kolegu Chrisa Pratta, ktorý sa vo filme objaví s ňou.

Už keď na pľaci začuli ústrednú melódiu Johna Williamsa, uvedomila si: „Nemôžete si pomôcť! Je to kultové. Videli sme všetko optikou fanúšikov, ktorí sedávali v prvých radoch.“

Úspech vďaka záskoku

Keď šiel v kinách Jurský park, Bryce mala dvanásť rokov a s úžasom sledovala príbeh o ožitých dinosauroch. Absolútne mu verila.

Vo svete filmu sa pohybovala odmalička, jej otec je totiž známy režisér Ron Howard, ktorý sa do povedomia divákov zapísal napríklad filmami Apollo 13 alebo Da Vinciho kód.

Najprv hrávala v newyorských divadlách, zažiarila na divadelných doskách na Broadwayi, no jej filmovým debutom je film Osada z roku 2004 v réžii M. Nighta Shyamalana. Ten istý režisér ju o dva roky neskôr obsadil do trileru Žena vo vode.

O tom, ako sa pohybovať pred kamerou, sa veľa naučila vo filmoch svojho otca, no naozaj predviesť sa mohla až vo filme dánskeho kontroverzného režiséra Larsa von Triera Manderlay. V skutočnosti išlo len o záskok za vyťaženú Nicole Kidmanovú, no pre Bryce znamenal úspech, ktorý jej otvoril dvere do sveta filmu.

Jurský svet

O čom je pokračovanie príbehu, ktorý pred vyše dvadsiatimi rokmi vyvolal dinosaurie šialenstvo? Ak si spomínate, sen milionára Johna Hammonda, že na odľahlom ostrove vybuduje Jurský park so živými dinosaurami, sa skončil tragicky. No preskočme pár rokov.