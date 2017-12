Hviezda Anna Netrebko myslí aj na naše deti

Kúsok za našimi hranicami sa spieva detská opera Snehová kráľovná.

25. jún 2015 o 17:46 Zuzana Uličianska

Slovenský tenor Martin Gyimesi spieva v opernom predstavení, v ktorom si operná diva Anna Netrebko presadila svoje romantické predstavy.

Čarodejník zaklial zrkadlo tak, že ukazuje len to zlé, čo vo veciach a ľudských srdciach je. To vie každý, kto čítal Andersenovu rozprávku Snehová kráľovná.

Príbeh Kaia a Gerdy, ktorí sa dostali do jej ríše, zaujal aj Hollywood a dnes ho už vidieť aj v opernom stvárnení. Tento víkend toto detské predstavenie uvádzajú v honosnej Haydnovej sále Esterházyho zámku v centre Eisenstadtu, v blízkom Burgenlande.

Slovenský nádych

Iniciátorkou projektu je svetová diva Anna Netrebko. Táto opera ju nadchla už v detstve, sama v nej ako šestnásťročná spievala Gerdu. V Eisenstadte sa v tejto úlohe ukáže začínajúca ruská sopranistka Julia Novikova, ktorá už účinkovala aj ako Gilda aj v televíznej verzii Rigoletta popri Plácidovi Domingovi.

Slovenskí umelci mali tiež príležitosť, aby sa k prestížnemu projektu pripojili. Kaia spieva sólista opery Slovenského národného divadla Martin Gyimesi a sprevádza ho Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

„U nás sa šili i kostýmy, v salóne Maximilian Mucska Tailors a u Borisa Hanečku. Slováci mali za úlohu aj vizuál,“ hovorí spoluiniciátor a manažér akcie Roland Tóth.

Rozhlasoví symfonici sa začínajú v poslednom čase v Rakúsku viac presadzovať, nedávno hrali aj pred viedenskou radnicou počas Life Ball 2015, najväčšej charitatívnej akcie na podporu boja proti AIDS. Zvyknú sa na nej zúčastňovať aj svetové osobnosti, spomeňme Charlize Theronovú či Seana Penna.

Anna Netrebko trvala na zvieratkách. Autor: Roland Tóth

Takmer neznáma

Autorom opery Snehová kráľovná je ruský skladateľ Sergej Banevič. V Rusku sa síce hrá často, za hranicami je však neznáma. V Eisenstadte ju uvádzajú v skrátenej verzii a s komornou orchestráciou. Haydnova sála má vynikajúcu akustiku, chýba jej však orchestrálna jama. A Netrebko vylúčila možnosť, že by sa hudba púšťala z playbacku.

Aby bola opera Snehová kráľovná ozaj pre detské uši a oči, má aj isté muzikálové prvky a cítiť v nej inšpiráciu Puccinim či Šostakovičom.

Režisérka Christiane Lutz preniesla dej do striedmych dvadsiatych rokov. Ibaže Netrebko si do inscenácie presadila i romantické prvky. Korunka pre kráľovnú a zvieratká, to na scéne nemôže chýbať. Aspoň v jej predstavách.