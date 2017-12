Na martinskom festivale dnes zaradili Spiatočku

Festival Dotyky a spojenia v Martine dnes rieši problém bezdomovectva, v Bratislave štartuje festival Viva Musica! a v Trenčíne dávajú film o Paulovi Coelhovi.

26. jún 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, mh, mog

Divadlo Thália: Spiatočka

Slovenské súbory sa prišli vytiahnuť na festival Dotyky a spojenia

Festival/SKD Martin 15.00

Pamätáte si na prostoduchého Otíka Rákosníka? Stvárnil ho maďarský herec János Bán v legendárnom filme Vesničko má středisková. Odvtedy sa v Čechách aj na Slovensku stal nesmrteľným. Aby ho zahral vierohodne, študoval vtedy jeho charakter aj priamo v teréne. Ale keď si potom o dvadsať rokov neskôr v divadle zahral bezdomovca, nemusel vraj hľadať žiadne živé príklady.

V rozhovore pre SME svojho času povedal, že sa v istej fáze života sám ocitol medzi bezdomovcami, takže sa do kože človeka na okraji spoločnosti spoľahlivo vcítil. Hra, v ktorej túto náročnú rolu stvárnil, sa volá Spiatočka a napísal ju maďarský dramatik a spisovateľ István Kerékgyártó. Je už preložená aj do slovenčiny a ako prvé ju naštudovalo vo svojej verzii košické divadlo Thália.



Foto: Braňo Konečný

János Bán v ňom síce nehrá, ale je isté, že skúsený súbor si vybral dobrú hru súčasného dramatika s aktuálnou témou. Režisér József Czajlik ju dokonca spolu s autorom adaptoval na košické pomery, narážajúc pritom aj na ikonického košického spisovateľa Sándora Máraia. Hra preto nesie podnadpis Spoveď biedneho mešťana. Hlavného hrdinu, alebo skôr antihrdinu, sprevádza v štrnástich obrazoch ako večne porazeného človeka.

Jeho príbeh sa na javisku odvíja spätne, od smrti až k narodeniu, a zachytáva šesťdesiat rokov vývoja spoločnosti. Otrhaný, žobrajúci, popíjajúci chudák v handrách začínal kedysi tak, ako my všetci, ibaže sa stalo niečo, čo ho stiahlo na dno. Hlavnú postavu v inscenácii divadla Thália stvárňuje Tamás Gál.

Dnes za Spiatočkou však nemusíte cestovať do Košíc. Stačí do Martina, kde v týchto dňoch prebieha festival Dotyky a spojenia. Uvádza ju v rámci svojho bohatého týždňového programu aj so slovenskými titulkami. Jedenásty ročník výberového nesúťažného festivalu, známeho aj svojou kritickou platformou, predstavuje aktuálnu tvorbu divadiel na Slovensku, teda to najinšpiratívnejšie, čo podľa divadelných kritikov u nás v tejto sezóne vzniklo.

Dokopy sa na ňom predstavuje 31 súborov s 37 inscenáciami vrátane bloku inscenácií študentov divadelných škôl. Zahraničným hosťom bude v nedeľu brnianske HaDivadlo s inscenáciou hry Maryša bratov Mrštíkovcov v réžii Lukáša Brutovského. Súčasťou festivalu je aj mnoho detských divadelných inscenácií a pouličného divadla.

Eva Andrejčáková

Viva Konzerva!

KONCERT / Hlavné námestie, Bratislava 20.00

Nech žije Konzervatórium – to je heslo otváracieho koncertu festivalu Viva Musica!. Oslavovať totiž bude aj 95. výročie bratislavského Konzervatória – v tomto duchu sa bude niesť aj výber hudby, veď ho otvorí pompézna Figarova svatba. Čaká vás bohatá zmes klasickej hudby so silnými hlasmi – z opery Carmen či Otello, ktorú okorení aj epická skladba Bohemian Rhapsody od Queen.

Na pódiu sa počas večera predstaví až šesť dirigentov a niekoľko operných hviezd – napríklad Dalibor Jenis, Otakar Klein či Adriana Kučerová. Za hudobné nástroje v symfonickom orchestri si sadnú rovnako bývalí a súčasní absolventi Konzervatória.

Vstup na koncert je voľný a bude taktiež odvysielaný v priamom prenose na verejnoprávnej Dvojke, moderovať ho bude herec Robert Roth.

(mh)

Pútnik – najlepší príbeh Paula Coelha

ART FILM/ kino Oda, Trenčín, 16.15

Brazílsky spisovateľ Paul Coelho už má fanúšikov naozaj na celom svete. Pomaly nie je jazyk, do ktorého by jeho knihy nepreložili, a spolu sa z nich predalo vyše 165 miliónov kusov.

V čase, keď najväčší ošiaľ a dopyt po jeho knihách utícha, prichádza do našich kín film. O ňom samotnom.

Pokus o samovraždu, autonehoda, tri rôzne výlety do ústavu pre duševne chorých, drogy, mučenie a všakovaké ďalšie zápasy, akým len človek môže čeliť. To všetko sú zážitky, ktoré si Coelho v sebe niesol od skorej mladosti. Film sa pokúsil aj o trochu menej tradičný pohľad aj k otázke samotného bytia, no je prirodzené, že sú v ňom aj odkazy na jeho knihy.

Diváci sa hádam dočkajú aj nejakého prekvapenia, veď brazílsky spisovateľ bol vždy voľnomyšlienkar, ktorý si rád pre seba schováva mnohé tajomstvá.

(mog)