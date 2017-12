Forza Music dnes udelila dve Diamantové platne

Bratislava 20. januára (TASR) - Vo veľkom štýle dnes hudobné vydavateľstvo Forza Music udeľovalo ocenenia za predaj nosičov v uplynulom roku.

Diamantovú platňu za viac ako 70 000 predaných nosičov so spoločnou hlavičkou Okey si z rúk jedného z konateľov spoločnosti Forza Júliusa Kinčeka za kolektív rádia Okey prevzal jeho generálny riaditeľ Michal Arpáš. Okey hity 1 a Okey hity 2 predstavujú súčasnú slovenskú hudobnú produkciu, Okey Piánko je výberom slovenských a českých lovesongov a štvoricu ocenených titulov uzatvára kolekcia svetových hitov Okey Gold. Faktom zostáva, že dominantnú časť spomínaného predaja predstavuje práve slovenská populárna hudba.

Ďalšiu Diamantovú platňu si odniesli tri tituly vydané pod hlavičkou SĽUK - Najkrajšie slovenské ľudové piesne. Z dosiaľ troch vydaných albumov SĽUK 1 - Budú hrať, budú hrať, SĽUK 2 - Fľaštička, pohárik... a SĽUK 3 - Zdravia, šťastia... sa predalo dovedna viac ako 40 000 nosičov. Ocenenie, ktoré dokazuje, že i slovenská ľudová hudba má svojich poslucháčov, si prevzal riaditeľ Slovenského ľudovo-umeleckého kolektívu (SĽUK) Peter Litomerický. Forza Music na trh postupne uvedie ďalších 7 titulov, ktoré by mali zmapovať to najlepšie a najkrajšie zo slovenskej ľudovej tvorby.

Z pochopiteľných dôvodov si Zlatú platňu za album By The Way neprišla prevziať americká skupina Red Hot Chili Peppers. V jej mene ju od Forza Music prevzali obchodný riaditeľ spoločnosti Warner Music Czech Republik Martin Moravec a "neoficiálny veľvyslanec" Slovenska v rámci Warner Music International vo Viedni Jaroslav Slávik. Interpretovi by ju mali odovzdať pri najbližšom európskom koncerte skupiny v Miláne.

