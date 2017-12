Jon Snow strávi sedem dní v pekle s tenisovou raketou

Hviezda seriálu HBO si zahrá tenis. Pozrite si najnovšie filmové ukážky.

28. jún 2015 o 9:00 Dávid Tvrdoň, Tvrdoň Dávid

7 dní v pekle

(7 Days in Hell)

video //www.youtube.com/embed/rpsMi3Q2fok

Už dlho sme nevideli poriadny mockumentary, teda dokumentáry film, ktorý si uťahuje z diváka a dokumentárnym štýlom ukazuje väčšinou bizarné udalosti. 7 dní v pekle má hviezdne obsadenie nielen herecké - Kit Harington, Andy Samberg, ale aj neherecké - Serena Williams, David Copperfield. Podľa ukážky pôjde o naozaj uletenú zábavu. Film je z produkcie HBO a premiéru bude mať 11. júla.

Dal mi meno Malála

(He Named Me Malala)

video //www.youtube.com/embed/vE5gSHJkusU

Malála Júsufzajová získala v roku 2014 Nobelovu cenu za mier. Pre svoje slová o právach dievčat na vzdelanie sa stala terčom útoku. Talibanský ozbrojenec ju postrelil do hlavy. Dokumentárny film sleduje jej život retrospektívne. Predstavuje celú jej rodinu aj udalosti, ktoré viedli k incidentu. Dokument by sa k nám mohol dostať koncom roka.

(Ne)dokonalá partička

(Masterminds)

video //www.youtube.com/embed/onOblb6W_yw

Režisér tejto akčnej krimi komédie stále čaká na svoj veľký hit a možno práve vďaka nej sa mu to podarí. V hlavných úlohách sa predstavia jedny z najlepších komikov Hollywoodu - Kristen Wiig, Zach Galifianakis, Owen Wilson alebo Jason Sudeikis. Už koncom leta by mal doraziť aj do našich kín.

Milenci tých druhých

(Sleeping with Other People)

video //www.youtube.com/embed/RG3Q2ua5izw

Ide o príbeh dvoch ľudí, ktorí majú problém s vernosťou, a preto sa rozhodnú, napriek veľkej príťažlivosti, spolu nechodiť (nespať). Zápletka, vďaka ktorej bude vo filme čím ďalej menej sexuálnych scén znie netypicky. V hlavných úlohách sa predstavia Alison Brie a Jason Sudeikis. Zatiaľ nie je známe, kedy film dorazí k nám.

Dračia čepeľ

(Dragon Blade)

video //www.youtube.com/embed/lwMlpp8GIAI

V jednom komentári vo filmovej databáze sa píše, že ide o “priemerný akčný historický dobrodružný film s Jackie Chanom” a lepšie to vystihnúť nejde. Aspoň nie podľa ukážka. Okrem Jackieho Chana hrá v snímke Adrien Brody aj John Cusack. Dátum premiéry na našich strieborných plátnach zatiaľ nepoznáme.

Paranormal Activity 5

video //www.youtube.com/embed/Y9Jy2T0uQ9Y

Nová rodina, starý príbeh a opäť všetko uvidíme vďaka roztrasenej a rozostrenej kamery. Podľa producentov má ísť už o posledný diel série, to ale neznamená, že to tak naozaj bude. Film by sa mal dostať do našich kín koncom októbra.