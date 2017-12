Anča už nie je školáčka, stoja na ňu rad

Víťazi cien na Fest Anči 2015

Anča Award: We Can`t Live Without the Cosmos

Anča Student Award: The Bigger Picture

Tomm Moore Special Mention: The Sleepwalker

Tunde Volenbroek Special Mention: World of Tomorrow

Alexandra Hetmerová Special Mention: Isle of Seals

Anča Music Video Award: Hey Now

Anča Music Video Special Mention 1: New Topia

Anča Music Video Special Mention 2: The Trip

Anča Slovak Award: Half Bábka- Jasmine Elsen

Anča Slovak Special Mention: Nina- Ové Pictures

Anča Kids´ Award: Zebra-Julia Ocker

Anča Kids´ Special Mention: Bear Story- Gabriel Osorio

Fest Anča New Talents: Koniec-Dávid Štumpf, Michaela Mihályiová

Anča D Award: Kovbojsko- David Štumpf

Anča d Award: Aion- Petra Heleninová