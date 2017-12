Nicholson opäť vo vrcholnej forme

21. jan 2003 o 13:45

Jack Nicholson si do svojho archívu uložil šiesty Zlatý glóbus. Majiteľ démonického úsmevu je opäť vo vrcholnej forme. V decembri minulého roku prišiel do amerických kín jeho ďalší film s názvom About Schmidt, ktorý ho vrátil na hviezdnu pozíciu. Čoraz viac sa hovorí, že šesťdesiatpäťročného herca by nemal v marci minúť ďalší Oscar. Ak by sa tak stalo, Jack Nicholson by bol prvým držiteľom štyroch hereckých Oscarov v histórii kinematografie. Nicholson stvárnil vo filme starnúceho úradníka, ktorý sa vydáva za svojou dcérou, aby jej zabránil v svadbe s predavačom postelí. „Neviem, či mám byť poctený, alebo zahanbený, pretože som si myslel, že som robil komediálny film," povedal Nicholson o tragikomickej postave dôchodcu, ktorý na konci svojich dní hľadá zmysel života. Na odovzdávaní glóbusov nezabudol zažartovať ani na adresu svojich kolegov. „Nevyzerá Nicole krajšie so svojím nosom?" povedal na javisku herečke Nicole Kidmanovej, ktorá mu odovzdávala cenu. Ako je známe, šarmantná Austrálčanka musela vo filme The Hours o britskej spisovateľke Virginii Woolfovej nosiť protézu nosa. Aj v zákulisí Zlatých glóbusov sa Nicholson podľa agentúry Reuters viac venoval herečke ako sebe. „Čo je s Nicole Kidmanovou? Je akási plachá, ale treba uznať - jej herectvo sa prudko rozvíja." Jack Nicholson je fanúšikom basketbalového tímu Los Angeles Lakers, fajčiarom kubánských cigár a milovníkom krásnych žien. Žije v osemizbovej vile na Mulholland Drive v Beverly Hills, kde novinárov nepúšťa. „Nerád o sebe hovorím," povedal nedávno, „jednoducho nemám rád tú obsesiu, keď sa niekto vŕta v životoch iných ľudí." Ochotný je rozprávať, iba keď ide o jeho nový film. Jack Nicholson si je dobre vedomý svojej ceny. Za rolu obvykle nepožaduje menej než 10 miliónov dolárov plus percentá zo zisku filmu. Kde sú tie časy, keď v roku 1969 nakrútil kultovú snímku Easy Rider (Bezstarostná jazda) zadarmo. Ale aj sám o sebe má celkom vysokú mienku. „Poznám toho viac než ktokoľvek iný. Jednoducho to tak je," povedal počas rozhovoru o filme About Schmidt a aby patrične nalákal potencionálneho diváka, dodal, „nemyslím si, že existuje na svete podobná vec ako film s Jackom Nicholsonom. Vlastne dúfam, že nič také dobré nie je!"