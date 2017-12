Hviezdne duo Jagger - Lennon na aukcii

21. jan 2003 o 13:45

Tridsať rokov stará bluesová nahrávka Micka Jaggera a Johna Lennona sa objaví na londýnskej aukcii. Majiteľ, londýnsky predavač platní Tom Fisher vôbec nepochybuje o hodnote skladby Too Many Cooks, v ktorej líder Rolling Stones Jagger spieva a ex-Beatle Lennon hrá na gitare a opisuje ju ako veľkú raritu, vhodnú do každej zbierky. „Verím, že dostanem viac ako 32 dolárov, ktoré som za ňu dal,“ hovorí.

Fisher ju kúpil pred štyrmi rokmi od človeka, ktorý sa predstavil ako kamarát Ronnieho Wooda z Rolling Stones. Kým Jaggerov spev bol jasný, Lennon na gitare nebol ľahko identifikovateľný. Dosvedčil to až Jagger pred aukciou. (ap)