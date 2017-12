Príde k nám hrať Apocalyptica

BRATISLAVA - Po zimnej prestávke hudobníci opäť začínajú vydávať nové albumy, ktoré vyrážajú propagovať na koncertné turné. V našej krajine s maličkým hudobným trhom sa zatiaľ veľa zahraničných kapiel očakávať nedá. Výnimkou je 25. február, keď v bratisla

Apokalyptická šou fínskych hráčov na čelá. FOTO - TASR

vskom PKO vystúpi fínska skupina Apocalyptica. Na pódiu pokrstia čerstvú novinku, štvrtý album Reflections.

V Apocalyptike sa všeličo mení, len violončelá ako hlavné nástroje na vyjadrenie svojského cítenia hardrockovej hudby ostávajú. Na začiatku boli Fíni štyria, podľa najnovších správ ostali len traja: duša projektu Eicca Toppinen, Paavo Lotjonen a nováčik Perttu Kivilaakso. Na koncertoch a živých vystúpeniach ich bude dopĺňať Antero Manninen.

„Neexistuje zvuk, ktorý by sme na čelách nezahrali,“ hovoria, a postupne nachádzajú to, čím je Apocalyptica v skutočnosti. Na koncertoch ešte vždy pod pódiom „hrozia“ metalisti s tričkami Metallica - to je kapela, na ktorej coververziách Apocalyptica odštartovala svoju kariéru. Postupne sa cez prerobené skladby ďalších metalových kapiel ako Sepultura, Pantera a Faith No More dopracovala k tomu, čo pôvodne žiaci hudobnej akadémie vyštudovali - k vlastným kompozíciám a skladbám severských skladateľov.

Po prvej platni Apocalyptica: Plays Metallica By Four Cellos (1996), prišiel Eicca Toppinen na albume Inquisition Symphony s tromi vlastnými skladbami, v ktorých zachováva pôvodný zvuk kapely: sláčiková smršť a temná, dramatická atmosféra. Na treťom albume Cult (2000) je trinásť skladieb, medzi nimi aj klasická kompozícia Hall Of The Mountain King od nórskeho skladateľa Edwarda Griega.

Ako vyzerá nová Apocalyptica, budeme počuť 10. februára, keď vychádza nový album Reflections. Jediným hosťom v štúdiu bol Dave Lombardo, bývalý bubeník kapely Slayer.

Živá šou, ktorú bolo možné zažiť v minulých rokoch v Bratislave, Prešove a Banskej Bystrici, je okrem hudobného zážitku aj vizuálnym stvárnením ohromnej energie, ktorú dokážu vylúdiť štyria Fíni spod sláčikov.

Kto sem ešte prídeNajbližšie - zajtra sa začne koncertom v bratislavskom klube Za zrkadlom miniturné britského rockera žijúceho v Prahe Phila Shöenfelta s českou kapelou Southern Cross. Pokračuje v piatok v Piešťanoch a v sobotu v Brezne. Shöenfelt predstaví nedávno vydaný album s názvom Ecstatic.

V piatok vystúpi v Záhorskej Bystrici česká alternatívna zostava Už jsme doma.

Líder progresívnej českej formácie Tata bojs Milan Cais hovorí, že v Bratislave vystúpia buď 5. marca, alebo až v máji na otvorení divadla Aréna.

Ostravská kultová záležitosť Buty príde v rámci Buty Tour 2003 19. marca do bratislavského PKO.

Kapela Lucie sa 19. mája s koncertným programom tradične zastaví v Bratislave.