Združenie amerických režisérov ocení Scorseseho za celoživotné dielo

21. jan 2003 o 6:07 © TASR 2003

New York 21. januára (TASR) - Združenie amerických režisérov (DGA) ocení režiséra Martina Scorseseho Cenou za celoživotné dielo, ktorá do roku 2000 niesla meno filmového priekopníka D.W. Griffitha. Filmár, ktorému v noci na pondelok udelili Zlatý glóbus pre najlepšieho režiséra za jeho najnovší film Gangs of New York, by si ocenenie mal prevziať 1. marca.

Scorsesemu, ktorý nakrútil filmy Taxikár, Zúrivý býk, New York, New York, Casino a Goodfellas, sa pocty dostane aj v súvislosti s jeho aktivitami v oblasti podpory mladým filmárom a úsilia zachovať aj budúcim generáciám dedičstvo kinematografie.

Medzi laureátmi Ceny DGA za celoživotné dielo, ktorú pod pôvodným názvom udeľovali od roku 1953, figurovali také veličiny strieborného plátna ako Cecil B. De Mille, Frank Capra, John Ford, Orson Welles, John Huston, Stanley Kubrick, Sidney Lumet, Ingmar Bergman, Robert Wise, Elia Kazan, Billy Wilder, Alfred Hitchcock a v roku 2000 Steven Spielberg.

D.W. Griffith je považovaný za prvého veľkého amerického filmového režiséra. Názov ocenenia zmenili pred dvoma rokmi, keďže Griffithov historický epos z roku 1915 Zrod národa je oslavou rasistickej organizácie Ku Klux Klan.