Proti útoku USA na Irak sa postavil aj George Clooney

21. jan 2003 o 8:11 © TASR 2003

Los Angeles 21. januára (TASR) - Americký herec George Clooney kritizoval plány USA o útokoch na Irak. Idol žien opísal amerického prezidenta Georgea W. Busha a jeho americkú vládu ako Sopranovcov. Podľa Clooneyho slov sa Bush správa ako Veľký Tony a jeho kabinet je celkom ako jeho mafiánske príbuzenstvo zo známeho televízneho seriálu.

Herec prezidenta USA obvinil, že sa s Francúzskom a Ruskom tajne dohodli a zabezpečili tak, že Bezpečnostná rada OSN nebude protestovať, "keď pôjdeme do vojny a zabijeme mnoho nevinných ľudí".

"Pokúsime sa najprv porozprávať so Saddámom Husajnom bez zabíjania ľudí? Neverím, že budeme čakať až do chvíle, keď nebudeme mať žiadnu inú možnosť. To ma trápi. Naša vláda sa správa rovnako ako Sopranovci," povedal Clooney pre televíznu sieť PBS.

Minulý mesiac viac ako 100 známych tvárí šoubiznisu - vrátane hviezd ako Martin Sheen, Kim Basingerová a Samuel L Jackson - poslalo Bushovi list so žiadosťou, aby nezačínal vojnu. Herecký búrlivák Sean Penn dokonca nedávno navštívil Bagdad, kde sa snažil presadiť mierové riešenie a ukončenie krízy.

Cez víkend sa po celých USA konali protivojnové demonštrácie s desaťtisícovou účasťou.