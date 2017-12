Zomrel herec Ladislav Chudík

Vo veku 91 rokov zomrel významný slovenský umelec a herec Ladislav Chudík. Jeho najznámejšou rolou bola postava primára Sovu v seriáli Nemocnica na okraji mesta.

BRATISLAVA. Herec a dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla Ladislav Chudík popoludní zomrel vo veku 91 rokov. Informovala o tom RTVS na svojom profile na Facebooku, pre TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenského národné divadla Izabela Pažítková. O poslednej rozlúčke s legendárnym hercom budú verejnosť informovať v najbližších dňoch.

Divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík stvárnil v divadle aj vo filme veľké množstvo postáv.

Umelec bol hospitalizovaný s diagnózou zápal pľúc od 7. mája. "Spočiatku sa ho darilo liečiť, skutočne to vyzeralo, že sa z toho dostal, ale stále tam boli nejaké rezíduá. Do tretice sa to rozbehlo, keď bol na doliečovaní," uviedla pre TASR hercova manželka Alena Chudíková.

"Zle sa mu dýchalo, nemal tú silu sa z toho dostať. Umrel v mojej a dcérinej prítomnosti, držali sme ho za ruku, aj sme sa za všetkých rozlúčili."

Divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík odišiel do hereckého neba niekoľko minút pred 16.00 h. "Možno ho tam čaká veľa ľudí, kolegov. Už aj predtým pár dní mal také rôzne akoby vidiny, rozhovory," priblížila posledné chvíle umelca, ktorý stvárnil v divadle aj vo filme veľké množstvo postáv.

"Stále tomu neverím, lebo je to príliš čerstvé na to, aby som si zvykla na tú predstavu. Keď máte niekoho radi, tak aj keby mal 130 rokov, budete mať ťažký pocit, že s tou osobou už nebudete môcť prehovoriť."

Posledná rozlúčka s maestrom Chudíkom sa podľa slov jeho manželky bude určite konať v SND, v ktorom pôsobil 71 rokov. Na doskách Činohry SND v predstavení Tančiareň stál dokonca aj v deň svojich 90. narodenín.

"Je to dôstojné miesto a je tam aj dosť priestoru, aby ľudia prišli a mohli sa s ním rozlúčiť. Nakoniec, to bola jeho pracovňa, kde najdlhšie pôsobil, ktorú on ctil a do ktorej rád chodil. A myslím si, že tam aj nechal svoje stopy pre budúcnosť," dodala Alena Chudíková.

Prezident SR Andrej Kiska vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého umelca Ladislava Chudíka. Urobil tak na sociálnej sieti.

"Česť pamiatke majstra Chudíka a úprimnú sústrasť jeho najbližším," napísal Kiska na sociálnej sieti.

Bol prvým ministrom kultúry

Ladislav Chudík sa narodil 27. mája 1924, vyštudoval gymnázium v Kremnici a na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Navštevoval aj Štátne konzervatórium a bol elévom v Činohre Slovenského národného divadla.

Od roku 1944 bol členom Slovenského národného divadla. Prednášal na bratislavskom konzervatóriu a neskôr na VŠMU. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959.

Po páde totalitného režimu bol prvým ponovembrovým ministrom kultúry. V slovenskej vláde národného porozumenia predsedu Milana Čiča pôsobil od 12. decembra 1989 do 28. februára 1990 ako minister kultúry.

Účinkoval napríklad vo filmoch Varúj...! (1946), Vlčie diery (1948), Priehrada (1950), Kapitán Dabač (1959), Pieseň o sivom holubovi (1961), Polnočná omša (1962), Smrť prichádza v daždi (1965), Do posledného dychu (1976), Soľ nad zlato (1982), Putování Jana Amose (1983), Zabudnite na Mozarta (1985) alebo Všichni moji blízcí (1999).

V roku 2010 získal Českého leva za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Kawasakiho ruže (2009).

Slávny primár Sova

V televízii stvárnil primára Sovu v seriáli Nemocnice na kraji města (1977), ku ktorému na žiadosť nemeckej televízie nakrútili v roku 1981 ešte ďalších sedem epizód.

Účinkoval tiež v jeho pokračovaniach a nespočetných inscenáciách. Bol pedagógom na konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení.

V roku 2007 dostal príležitosť zahrať si v pokračovaní Nemocnice na kraji města a český režisér Jan Hřebejk ho v roku 2009 obsadil do spomenutého filmu Kawasakiho růže. Ladislav Chudík sa stal v roku 1999 prvým držiteľom Ceny Jozefa Kronera za celoživotné dielo, v roku 1998 mu prezident Michal Kováč udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

"Majster Chudík bol nielen predstaviteľom zlatej hereckej generácie v našej krajine, ale aj výraznou osobnosťou s veľkým morálnym kreditom," píše vo svojom stanovisku Ministerstvo kultúry SR.

Strata takéhoto významného človeka je podľa neho pre našu krajinu nenahraditeľná. "Ale jeho odkaz bude žiť cez jeho filmové a televízne postavy ďalej," dopĺňa ministerstvo.

Na úmrtie významného slovenského umelca reagovala pre TASR jeho kolegyňa Eva Krížiková. "Človek neráta s takým niečím, pretože z neho som mala pocit, že on ešte bude hrať. Držal sa perfektne, lenže prišla choroba a Laco odišiel ako 91-ročný, úctyhodný čas, ešte donedávna naozaj hral," uviedla popredná divadelná a filmová herečka na margo kolegu, ktorý jej pred rokom prišiel osobne zablahoželať, keď odhaľovali na bratislavskom Filmovom chodníku slávy pamätnú dlaždicu Evy Krížikovej.

