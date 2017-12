Chudík: moderný herec zo starej školy, ktorý plakal s Demitrom

Jeden z najobľúbenejších slovenských umelcov zomrel vo veku 91 rokov. Nedávno ešte nakrúcal.

29. jún 2015 o 20:41 Kristína Kúdelová

Jeden z najobľúbenejších slovenských umelcov zomrel vo veku 91 rokov. Nedávno ešte nakrúcal. Ladislav Chudík zvládal tragické aj komické roly, slovenčinu aj češtinu, divadlo, televíziu aj film. A v Bratislave mal ženský fanklub.

Keď pred siedmimi rokmi vznikol o Ladislavovi Chudíkovi dokumentárny film, mnohí boli asi prekvapení. Vážny herec, ktorý po desaťročia zosobňoval zodpovednosť a neomylnosť, bol vlastne veselý a vtipný človek.

V obľúbenom seriáli Nemocnica na okraji mesta sa za celý čas usmial dokopy možno trikrát, pred kamerou režiséra Patrika Lančariča sa však najmä smial. Zo seba, zo svojho povolania aj zo sveta, ktorý naňho čakal, keď z divadla a filmových štúdií vyšiel do ulíc.

Prečítajte si tiež: Zomrel herec Ladislav Chudík

Vyžaroval silu

Ladislav Chudík zomrel vo veku 91 rokov. Že väčšinu jeho hereckej kariéry naplnili seriózne úlohy, nebola náhoda. Dostával, čo vyžaroval. Režisér Matej Mináč s ním v roku 1999 nakrúcal film Všetci moji blízki. Vybral mu úlohu pátra a už len sledoval, ako na pľaci pracuje premýšľavý, inteligentný človek, ktorý vyvoláva prirodzený rešpekt.

„Bol som vtedy šťastný a sám sebe som gratuloval, že som si ho do filmu vybral,“ hovorí Mináč. „Neviem, či by aj z niekoho iného vyžarovala taká presvedčivosť a sila. Nech uchopil akýkoľvek text, presvedčil vás, že to, čo hovorí, si ozaj myslí. Nie je to niečo medzi nebom a zemou?“

Do sveta divadelného a filmového herectva vstúpil Chudík ako milovník poézie a slovenského jazyka vôbec. Dramaturg Martin Porubjak hovoril, že bol sugestívny dramatický herec, skvelý komik aj groteskný komediant, a preto bolo prirodzené, že po vojne sa jeho kariéra bleskovo rozbehla.

V Slovenskom národnom divadle, kde pôsobil šesťdesiatšesť rokov, mal veľké úlohy v Skrotení zlej ženy, Bratoch Karamazovovcoch alebo v Žobráckej opere.

Vo filme sa preslávil ako kapitán Dabač v rovnomennom filme Paľa Bielika, Stanislav Barabáš ho zavolal do Piesne o sivom holubovi a jeho „didaktický zjav“ poslúžil Otakarovi Vávrovi, keď potreboval Komenského do filmu Putovanie Jana Amosa.

Ešte príde do kina

Keďže Chudíkove postoje neboli sterilné ani komfortné (v roku 1968 emigroval do Viedne a zostal tam tri mesiace), režiséri sa mohli spoľahnúť na to, že s ním môžu zísť do hlbín ľudských charakterov a polemizovať s ním o tom, čo je morálne.

V roku 2006 s ním Jan Hřebejk nakrútil Kawasakiho ruže a urobil z neho bývalého eštebáka - za čo potom dostal Českého leva ­ a pripomeňme, že v našich kinách sa ešte ukáže v detektívke Michala Kollára Červený kapitán, kde si zahral nejednoznačnú postavu kňaza.

Keď Ladislav Chudík vlani oslavoval deväťdesiatku, jeho mladšia kolegyňa Petra Polnišová spomínala, že je to mimoriadne láskavý a elegantný pán a že má charizmu, ktorú si v obchode nekúpiš. „Taká stará škola,“ povedala.

Pritom jeho herectvo bolo mimoriadne moderné, nepotreboval byť zbytočne dramatický, aby bol expresívny.

Krásavec z korza

Veľmi rada ho fotila Zuzana Mináčová, bola medzi prvými, kto z neho mohol robiť „hviezdu“.

Keď sme sa na Ladislava Chudíka pýtali jej, ako prvé jej prišlo na um: Bol najkrajší na korze. „Jeho klady sú všeobecne známe. Je to výborný herec, recitátor s nádhernou slovenčinou aj češtinou. Ale nechajme to, to vám porozpráva každý."

"Ja vám chcem povedať, že Ladislav Chudík bol aj jedným z najkrajších mužov, akých som kedy poznala. Vtedy sa to ešte nevolalo fanklub, ale viete, o čom hovorím. Mal skupinu obdivovateliek, ktoré naňho chodili na korzo striehnuť. Pravdepodobne sa mu to aj páčilo, ale nikdy to na sebe nedával znať.“