Speváčke Anastacii zistili rakovinu prsníka

New York 21. januára (TASR) - Americkej speváčke Anastacii minulý víkend diagnostikovali rakovinu prsníka, píše britský denník The Sun.

21. jan 2003 o 10:35 © TASR 2003

Príťažlivá blondínka s černošským hlasom sa v blízkej dobe podrobí operácii na odstránenie hrčky.

Dvadsaťdeväťročná speváčka okrem najnovšej diagnózy trpí aj ochorením žalúdka. Ako sama v minulosti často tvrdila, choroba z nej urobila silnejšiu osobnosť.

"Každý, kto pozná Anastaciu, vie, že je to bojovníčka. Diagnostikovali ju včas, takže jej to nezasahuje do povinností," tvrdí riaditeľ nahrávacej spoločnosti Sony Music, s ktorou speváčka spolupracuje.

Anastacia je jedným z najväčších ženských zjavov populárnej hudby posledných rokov. Po celom svete predala už viac ako päť miliónov albumov.

