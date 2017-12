Nový album džezmana Peter Lipa Beatles In Blue(s)

Bratislava 21. januára (TASR) - Na svete je nový album z dielne slovenského džezmana Petra Lipu, ktorý by sa mal onedlho objaviť na pultoch pod názvom Beatles In Blue(s).

"V poslednom čase som nahrával albumy, ktoré využívali pôvodný slovenský materiál. No a u džezmenov je zvykom, že čerpajú i z bohatej svetovej klenotnice. Rozhodol som sa, že si aj ja nájdem nejaký štandardný repertoár a nakoniec som zvolil Beatles," konštatuje Lipa a dodáva, že "beatlesácke" pesničky, na ktorých vyrastal, sú jednoduché, chlapčenské, úprimné a oslovujúce. Ako hovorí, musel nad skladbami trochu porozmýšľať, aby neopakoval to, čo pred ním geniálne urobili jeho kolegovia. "Našiel som spôsob, ako sa dajú interpretovať. Na albume je 16 vecí, ktoré by často nespoznal ani Paul McCartney," zažartoval spevák na adresu remakov menej známych pesničiek legendárnej skupiny. Ako tvrdí, s myšlienkou vydať "beatlesácky" album sa pohrával už dávno, dokonca už i na jeho prvej platni Neúprosné ráno sa jedna "beatlesovka" objavila.

Peter Lipa sa do štúdia zatvoril v januári minulého roka a hotový produkt uzrel svetlo sveta v októbri. "Páčia sa mi všetky pesničky. Pracoval som na tom, aby bola každá iná, aby zneli nerovnako. Pomohol tomu aj fakt, že na nahrávaní sa podieľalo asi 28 hudobníkov, ktorí hrali v rôznych zostavách. V každej pesničke sa teda vymenil aspoň jeden muzikant," hovorí. Na albume, ktorý by pod hlavičkou Forza Music mali oficiálne do života uviesť 3. februára, si okrem troch ďalších interpretov vokály zaspievala i Jana Kirschner. "Neverím vo veľký komerčný úspech albumu, pretože to nie je ďrádiováď hudba. Ale verím, že sa mi s touto hudbou podarí dostať do zahraničia a že by ju vonku mohol i niekto vydať. Budem pre to robiť všetko, čo viem," dodal optimisticky.