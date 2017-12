Prišli noví králi grotesky

Animák Mimoni láme rekordy v návštevnosti slovenských kín. Netradične muzikálovo štartuje folklórny festival Východná.

2. júl 2015 o 0:00 Miloš Ščepka, kk, mog

Mimoni

Kinotip

Keď sa v roku 2010 do kín dostal animovaný film Ja zloduch, očaril nás dobrácky zločinec Gru, jeho zlostná mama, šialený doktor Nefario, úchylný Vector i trojica sirôtok Agnes, Margo a Edit. No bez pochýb najväčší úspech mali mimoni.

Dobrosrdeční, usilovní, ale naivní, chaotickí a načisto blázniví, takže vďaka českému prekladu sa ich anglické pomenovanie „minions“ u nás uchytilo v dokonale výstižnej podobe. Aj v pokračovaní Ja zloduch 2 (2013) si pre seba uchmatli celú šou – a teraz prichádzajú s vlastným filmom. Konečne. Celosvetová popularita mimoňov je obrovská. Dokážu ponúknuť aj niečo kvalitné? Áno aj nie.

video //www.youtube.com/embed/6Y7UGfIM0yI

Gruovská séria si zakladá na spojení tradičných rodinných hodnôt s protikladným svetom úžasných vynálezov a súperiacich zloduchov, pričom oba motívy (dievčenský i chlapčenský) sú rovnako silné. Prvý nesie emócie, druhý napätie. Tretím, ktorý do filmov vnáša humor, sú mimoni. Pretože nový film je celý o nich, jeho ťažiskom je humor. Nechýbajú ani témy rodiny a sveta vedeckého zločinu, sú však vedľajšie – a ich nositeľmi zostávajú tí istí mimoni. Traja hlavní – Kevin, Stuart a Bob – dokonca nadobudli povahy sirôtok Agnes, Edit a Margo.

Úvodné kreslené titulky objasnia genézu mimoňov. Nasledujúca „dokumentárna“ časť ponúka v skratke ich históriu od veľjašterov cez praľudí, Egypt a napoleonské vojny až po 20. storočie. Kevin, Stuart a Bob prídu do New Yorku v búrlivom roku 1968 a zvyšok filmu zostáva verný estetike tejto éry. Na tajnom veľtrhu zloduchov sa mimonská trojica rozhodne pridať ku kráľovnej zločinu Scarlett Zbesilej. Tá im ako prvú úlohu prikáže ukradnúť britské korunovačné klenoty a dej sa prenesie do Londýna.

Pretože mimonský humor sa rovným dielom skladá zo smiešneho vzhľadu, zábavného pseudojazyka, situačnej komiky a popkultúrneho žartovania, nájdeme tu kus Jamesa Bonda či iných filmov, muzikály od Spievania v daždi až po Vlasy, veľa mimonsky aranžovaných hitov, nohy členov skupiny Beatles, artušovský meč v kameni a čokoľvek, čo sa tvorcom práve hodí, aby nás rozosmiali.

O dej tentoraz nejde. Je len treťoradou zámienkou na rozohranie komických situácií. A tie sú bravúrne. Len škoda, že takmer všetky nám už dávno prezradili reklamné trailery. Zopár prekvapení však zostalo.

Každý, kto podľahol ich psychedelickému čaru, vďačne vydrží celé záverečné titulky, prekladané skečmi. Tradičná finálová tanečná scéna totiž nasleduje až po nich – a je nielen smršťou vtipov, ale i 3D efektov!

Z hrdze a kosti

TV TIP/ Nova cinema 21.50

Nedávno sa meno francúzskeho režiséra Jacqua Audiarda objavovalo všade vo svetových médiách, jeho film Dheepan zvíťazil na festivale v Cannes.

Hoci je špecialista na film noir a gangsterky (aj Dheppan je toho príkladom), dokáže nakrútiť aj pekné romance. Ibaže trochu špeciálne. Do filmu Z hrdze a kosti obsadil veľké herecké hviezdy Marion Cotillard a Matthias Schoenaerts, ale dal im zahrať postavy, ktoré pochádzajú z temnejšieho sociálneho prostredia a s nablýskaným životom nemajú skoro nič spoločné. Ona je cvičiteľka kosatiek, on vyhadzovač a zápasník. Stretnú sa pred nočným barom uprostred násilného konfliktu, on jej pomôže, pozdraví sa a už len stihne vystrúhať radu do života: Nabudúce sa neobliekaj ako prostitútka.

Takíto dvaja ľudia by sa už možno nikdy nestretli, ale v tomto príbehu sa udeje čosi dramatické. Cvičiteľka sa vážne zraní a na zápasníka si spomenie, pretože ak sa chce ešte v živote pozbierať, nepotrebuje ľútosť najbližších, ale drsnú úprimnosť neznámeho zápasníka.

Jacques Audiard sa vždy rád hrá s prvkami žánru, jemne ho narúša a filmy rád ukončuje zdanlivo optimistickým záverom. Aj v romanci Z hrdze a kosti sa pohral s očakávaniami divákov, a nesľubuje žiadne veľkolepé citové finále.

Tisícročná včela

MUZIKÁL / Folklórny festival Východná 20.00

Usilovnosť, pracovitosť a húževnatosť. To má v Jarošovom románe Tisícročná včela spoločné včelie spoločenstvo aj slovenský ľud. Magický realizmus tohto kultového príbehu pretavilo pred dvoma rokmi do muzikálu aj Divadlo Andreja Bagara z Nitry.

(Foto: DAB)

Po prvýkrát však herci nevystúpia v komornej atmosfére divadla. Tisícročná včela dnes pre zmenu zabzučí pod šírym liptovským nebom.Životné osudy dominantného otca rodiny, vášnivého včelára a milovníka geografie Martina Pichandu a jeho troch detí otvoria 61. ročník najstaršieho folklórneho festivalu Východná.

V trojhodinovom predstavení sa vystrieda nemálo emócií, kostýmov a žánrovo pestrých piesní z dielne Kamila Peteraja a Vaša Patejdla. Pred predstavením sa v areáli amfiteátra môžete osobne stretnúť aj s Petrom Jarošom, ktorý sa zúčastní na autogramiáde nového vydania svojho najúspešnejšieho románu.