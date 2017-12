Apple plánuje hudobnú svetovládu

V novej službe od Apple nájdeme aj rádio, ktoré bude svoje vysielanie meniť podľa vkusu poslucháčov.

1. júl 2015 o 17:35 Marek Hudec, Dávid Tvrdoň

Firma Apple v utorok spustila službu na prehrávanie hudby – chcela by ňou konkurovať úspešnému Spotify. Medzi jeho výhody patrí rádio a sociálna sieť.

Apple ešte ani novú internetovú službu Music nespustilo, už bola kontroverzná. Umožňuje prehrať neobmedzený počet hudby a prvé tri mesiace je pre všetkých zadarmo. Akcia platí od utorka. Problém bol, že autorom nechcela vyplácať podiely.

Svet hudby bol preto v minulých dňoch poznamenaný protestami speváčky Taylor Swift, ktorá spoločnosti poslala verejný list s názvom Pre Apple s láskou, Taylor. Písala v ňom: „Tri mesiace sú veľa, je nespravodlivé od niekoho žiadať, aby za ten čas nedostal plat.“ Keďže jej tlak bol citeľný, Apple svoje rozhodnutie zmenila a hudobníkom zaplatí. Koľko ju to bude stáť, nevedno, je však jasné, že to bude pre ňu aj tak výnosné.

video //www.sme.sk/vp/32062/

Hudba potrebuje kompas

Napriek kontroverzii Apple dúfa, že so službou Music priláka sto miliónov nových používateľov ročne. Spustila ju v sto krajinách sveta a chce konkurovať podobným prostriedkom na voľné počúvanie hudby ako napríklad Spotify, či Deezer. Otázkou je, či ponúka aj niečo iné ako jej konkurenti.

Oproti nim je jej výhodou to, že spúšťa rádio Beats One. Už sa vie, že doň prestúpila rozhlasová hviezda Zane Lowe – opustila overenú značku BBC. Rádio Beats One by malo reprezentovať nový druh média a mal by slúžiť ako kompas pre milovníkov hudby.

„Je skvelé mať prístup ku všetkej hudbe na svete. Ak sa v nej však neviete zorientovať, takáto výhoda môže byť aj bremenom, hovorí Trent Reznor, spevák skupiny Nine Inch Nails, ktorý koncept rádia pomáhal vytvoriť.

Bežné rádiá majú o svojich poslucháčoch málo údajov, a aj tie získavajú len z prieskumov. Beats One však bude mať k dispozícii podrobné informácie o tom, akú hudbu používatelia počúvajú, kedy ju počúvajú a ako dlho. Tak môže svoje vysielanie čo najlepšie prispôsobiť.

V tom mu budú okrem Reznora pomáhať aj hviezdy ako Elton John, Pharrel Williams, či St. Vincent. V rádiu dostali vlastné relácie.

Čakanie na revolúciu

Druhým ťahákom pre nových používateľov by mala byť sociálna sieť iTunes Connect, ktorá vytvorí priestor pre komunikáciu medzi hudobníkmi a ich fanúšikmi.

Ako veľmi a či naozaj bude služba konkurovať existujúcim, ukáže čas. Zatiaľ čo cenou za Spotify sú otravné reklamy, ktoré predeľujú vysielanie, Apple Music sa neskôr spoplatní. Bude stáť 5,99 eur mesačne alebo 8,99 eur pre celú rodinu (zloženú maximálne zo šiestich ľudí).

Keďže služba je zatiaľ zameraná hlavne na používateľov zariadení Apple, veľká revolúcia sa zatiaľ nekoná. Ibaže by hviezdne mená spolupracovníkov pritiahli množstvo nových klientov.