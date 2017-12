Drzý plyšový macko sa vrátil

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

Anjelik na nervy

(Andílek na nervy, Česká republika 2015, 105 minút)

Český scenárista a režisér Juraj Šajmovič vo svojom druhom filme Andílek na nervy rozpráva o štrnásťročnej módnej blogérke z veľkomesta (Anna Kadeřávková), ktorú osud zaveje na surový český vidiek, k otcovi, dedinskému veterinárovi (Pavel Řezníček). Ale aj k prvej veľkej láske (Adam Mišík). Obligátnu postavu traktoristu hrá Lukáš Latinák, Elene Vacvalovej sa ušla rola sociálnej pracovníčky.

Lovci a obete



(Lovci a oběti / Hunters and Victims, Česká republika 2015, 104 minút)



Gitarista zo skupiny Ewy Farnej Marcus Benois Tran debutuje ako režisér akčnou drámou zo súčasnosti podľa skutočných udalostí o tom, že ten, kto si požičiava peniaze, klame, kradne a zreje pre kriminál. Sľubuje, že divákom zmení pohľad na život, ak sú pripravení spoznať svet taký aký je. Publikum doma v Českej republike asi pripravené nebolo, lebo film v kinách ignorovalo.

Macík 2



(Ted 2, USA 2015, 115 minút)



Drzý macík z divácky mimoriadne úspešnej komédie Setha Mac Farlanea z roku 2012 sa oženil s fešnou blondínkou a spolu s kamarátom Johnom (Mark Wahlberg) a neortodoxnou právničkou (Amanda Seyfried) pripravujú proces. Chcú dosiahnuť, aby právo na manželstvo a rodičovstvo v Spojených štátoch po gayoch nadobudli aj plyšové hračky.

Navždy mladá



(The Age of Adaline, USA 2015, 110 minút)

Mladá žena Adaline (Blake Lively) zo začiatku minulého storočia prestala po nehode starnúť. Po desiatkach rokov má pocit, že konečne našla toho pravého muža, ktorý ju môže zbaviť jarma osamelosti. A nesmrteľnosti. Lenže vysvitne, že kedysi prežila romancu s jeho otcom. Hviezdne obsadenú romantickú drámu nakrútil nezávislý americký filmár Lee Toland Krieger. Recenzenti vyzdvihujú najmä výkon Harrisona Forda

Pútnik – najlepší príbeh Paula Coelha



(Não Pare na Pista: A Melhor História de Paulo Coelho, Brazília-Španielsko 2014, 112 minút)

Popularita brazílskeho spisovateľa Paola Coelha už nadobudla také rozmery, že nastal čas na hranú drámu o jeho živote. Zatiaľ iba brazílsku, od málo známeho tamojšieho dokumentaristu Daniela Augusta, ktorý snímkou so siahodlhým názvom debutuje vo sfére hraného filmu. Zobrazuje tri etapy maestrovej cesty: divokú mladosť v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, dospievanie v rokoch osemdesiatych a súčasnú zrelosť.

Slepá



(Blind, Nórsko 2014, 96 minút)

Tretím debutantom tohto týždňa je nórsky scenárista Eskil Vogt so svojím celovečerným autorským filmom Slepá, provokatívnou sondou do sveta emócií nevidiacej ženy. Debut utŕžil štyri nórske národné filmové ceny Amanda a mnoho ocenení z popredných svetových festivalov. Festivaloví diváci ho svojím hlasovaním poslali aj do slovenských kín.