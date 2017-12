Marko Igonda: Každý sa raz vráti domov

Žije v Prahe, ale nakrúca najmä na Slovensku. "Čím som starší, tým viac ma to ťahá späť k slovenčine," hovorí herec Marko Igonda.

2. júl 2015 o 0:00 Alena Štifilová

Slovenský herec Marko Igonda (41) žije už 15 rokov v Prahe. "Samozrejme, že sa čeština dá naučiť tak, že to nespoznajú, ale to ja nikdy neurobím. Skočilo by mi to do slovenčiny. Teraz, keď hovorím po česky, pýtajú sa, či som od Brna," vysvetľuje.(Zdroj: STANISLAVA TOPOĽSKÁ - TV JOJ)

Keby chcel, spraví kariéru v Hollywoode, príležitostí mal. MARKO IGONDA je však vo svojom vnútri ortodoxný Stredoslovák a o slávu v zahraničí má záujem len ako ‚slovenský herec Marko Igonda‘.

Vaše meno neznie slovensky. Kam siahajú korene vašej rodiny?

Skúmal som ich a dostal som sa k Húnom a Grékom. Z maminej strany sa naši predkovia volali Matejovci, boli zo stredného Slovenska a nosili vrkoče.

A krstné meno? Tiež nie je bežné.

V rodnom liste mám dokonca napísané Marco. Nikdy som to nepresadzoval, v občianskom preukaze mám raz tak, raz onak. Myslím, že to bol nápad starého otca, tvrdil mojim rodičom, že budem muzikant a cestovateľ. Kedysi som hral na gitare, už nehrám, ale s cestovaním mal pravdu. Neviem, možno vychádzal z Marca Pola.

Ste jedináčik, nie je vašim rodičom ľúto, že žijete v Prahe?

Určite, ale ja som odišiel z domu v štrnástich. V tomto smere ma nebrzdili, práve naopak, vyháňali ma, nech idem preč, nech spoznávam život. Cestovanie bolo podľa nich najlepšou vysokou školou. Sú nesmierne inteligentní, pritom boli robotníci. Môj otec dodnes pracuje. Poslali ma aj do Ameriky, zaplatili mi letenku a rok som tam žil.

Klasickú vysokú školu ste si nakoniec tiež spravili.

Ale nikdy by som na ňu nešiel, keby som neodcestoval. To bol osud a ja verím na osud. Amerika bol medzičlánok toho, čo mi rodičia poskytli. Vyštudoval som reštaurovanie na strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, išiel som na prijímačky na reštaurovanie, potom aj na sochu, ale nikde ma neprijali. Po strednej som manuálne pracoval, spomínam si, ako som sedel na lešení vo výške desať metrov, pozeral sa na svet dole a vtedy som pochopil, že pri reštaurovaní nikdy neurobím originál. A že ja chcem robiť originál. Tak to celé vzniklo, odcestoval som, pochodil svet a vrátil som sa s tým, že chcem študovať herectvo.

Legenda o lietajúcom Cypriánovi. FOTO: archív

Žijete v Prahe, ale hrávate viac v slovenských ako v českých seriáloch. Prečo?

Ak mám hrať v cudzom jazyku, chcem, aby to bol uzavretý príbeh, nie denný seriál. Aby som sa mohol dopredu pripraviť, aj na projekt, aj na reč. Denný seriál mi neprekáža, ak je v mojom rodnom jazyku, vtedy nepotrebujem mať napočúvaný jazyk. V Česku robím najmä filmy.

Nebolo by jednoduchšie orientovať sa na Prahu, možno úplne prejsť do češtiny, aby ste v nej mohli nakrúcať?

Mne to nič nehovorí. Ja som Slovák. Ťažký ortodoxný Stredoslovák. Samozrejme, že sa čeština dá naučiť tak, že to nespoznajú, ale to ja nikdy neurobím. Skočilo by mi to do slovenčiny. Teraz, keď hovorím po česky, pýtajú sa, či som od Brna.

Bojíte sa slovenčiny s českým prízvukom?

Presne. Neznášam to. Som na to doslova alergický. Neverím, že niekto dokáže striedať češtinu, slovenčinu a angličtinu bez akcentu. Vždy je to niekde cítiť. Preto potrebujete čas, aby ste sa pripravili. Mňa ako herca neláka realizovať sa v inom jazyku. Nepotrebujem ísť do sveta točiť filmy, už som to zažil. Vyskúšal som americké, nemecké aj francúzske seriály. Chcem slovenské témy, zaujať v nich postoj, vyjadriť názor.