Poznáte najdrahšie slovenské fotografie?

Vieme, že ak je reč o najdrahších slovenských obrazoch, skloňuje sa Mednyánszky, Fulla, Majerník, Benka. Kto je však autorom najdrahšej slovenskej fotografie?

3. júl 2015 o 17:47 Erika Litváková

Vieme, že ak je reč o najdrahších slovenských obrazoch, skloňuje sa Mednyánszky, Fulla, Majerník, Benka. Kto je však autorom najdrahšej slovenskej fotografie?

Dobrých fotografií je nespočetne veľa, no tie skutočne vynikajúce sú raritné. Sú to hotové poklady a keď sa na takú fotografiu pozeráte, vaše srdce spieva. Takto poeticky sa o svojej zberateľskej vášni v oblasti umeleckej fotografie vyjadril William Hunt, newyorský expert na trhu s umením, kurátor, autor a člen poroty World Press Photo Award.

Už štyri desaťročia patrí medzi vplyvných zberateľov a ten pocit spievajúceho srdca pozná veľmi dobre. Výber zo svojej zbierky vystavuje po svete v prestížnych galériách, vyšla aj knižne, no ako sám hovorí, vždy sa to začína tou prvou fotografiou, ktorá je láskou na prvý pohľad a vy si ju jednoducho musíte kúpiť: „Keď takú fotografiu nájdete, je to opojné a chcete s ňou tancovať po miestnosti,“ povedal pre nemecký Spiegel.

Je to biznis, umenie i vášeň. Popová hviezda Elton John, herečka Jamie Lee Curtis aj producent bondoviek Michael G. Wilson patria k zanieteným a vášnivým zberateľom a obdivovateľom umeleckej fotografie.

Na Slovensku sme v zberateľských plienkach, obchod s fotografiou tu zatiaľ neprekvitá.

Obraz pre kráľovnú Viktóriu

Trhu s fotografiou ako umeleckou komoditou sa vo svete darí a je obdivuhodné, akým razantným vývojom od svojho vzniku pred 176 rokmi fotografia prešla.

Kým bola vôbec uznaná za umenie, nebolo to bezbolestné a mnohé cesty viedli cez slepé uličky, nedorozumenia a opakované autorské úsilie vyvrátiť všeobecne prijímané názory verejnosti, že umením byť nemôže, pretože je len technickým prostriedkom, ktorý odzrkadľuje realitu.

A navyše, ak by aj mohla vyjadriť umelcov tvorivý názor, kto by už len akceptoval dielo, ktoré možno vyhotoviť v nekonečnom množstve výtlačkov?

Niektorí autori v zápase o jedinečnú pôvodnosť svojho diela zašli až tak ďaleko, že potom, čo vyhotovili jediný originál, zničili negatív, z ktorého dielo vzniklo.



Oscar Gustav Rejlander, Dve cesty životom 1857, alegorická fotomontáž poskladaná z

tridsaťdva negatívov, rozmer 80x40 centimetrov

Keď anglická kráľovná Viktória v roku 1857 kúpila pre princa Alberta alegorický fotografický obraz fotografa Oscara Gustava Rejlandera s názvom Dve cesty životom, ktorý sa zaoberal ľudskými cnosťami a neresťami, bol to zároveň prvý oficiálny krok k odobreniu umeleckej fotografie.

Aj vďaka tomu mohla čoraz sebavedomejšie nachádzať svoje miesto na stenách múzeí a galérií. Kým však prestala napodobňovať maliarstvo a našla si sebe vlastné výrazové prostriedky, trvalo to ešte ďalšie dlhé desaťročia.

Blšie trhy i prestížne dražby

V roku 1865 boli fotografie a negatívy pridané do zoznamu diel chránených copyrightom. V roku 1946 zostavilo Múzeum moderného umenia v New Yorku svoju prvú fotografickú zbierku a približne od roku 1970 sa vytvorili aj prísne pravidlá na predaj fotografie ako umeleckého diela.

Každá fotografia dnes musí byť vo svojej limitovanej edícii presne definovaná, signovaná, číslovaná a datovaná. Iba tak sa môže stať súčasťou seriózneho obchodovania a poskytnúť dôkazové záruky zberateľom.

Fotografia je dnes všade v obľube, je v kurze a je trendom, ktorý je súčasťou moderného životného štýlu. Každý má k fotografii vystavaný vlastný osobitý vzťah, no to z človeka ešte nerobí ani fotografa, ani znalca.

Na jednej strane sa fotografie za pár eur dobre predávajú a kupujú na blších trhoch, v antikvariátoch či handmade ponukových portáloch, na druhej strane nás médiá pravidelne informujú o čoraz vyšších rekordných sumách za predané fotografické diela na svetových aukciách.

Kým jedno prebieha úplne živelne a nespútane, to druhé si stráži a buduje hodnotovú prestíž.



Tono Stano Všetko už vieš 2001, bromostrieborná fotografia na papieri,

97 x 76,5 cm, predané za 5000 eur Predané za 5000 eur v aukcii

White & Weiss contemporary art auction v apríli 2015



Biznis a(j) umenie

O čom teda sú ceny aukčných rekordov? Čo určuje hodnotu fotografického diela? Čím žije a ako funguje umelecký trh fotoumenia?

Podľa databázy portálu artprice dosiahol obrat na trhu s umením na svetových aukciách za minulý rok historickú úroveň niečo vyše pätnástich miliárd dolárov. Znamená to zvýšenie oproti predminulému roku o dvadsaťšesť percent.

Najväčší podiel pritom má, samozrejme, tradične maľba so šesťdesiatimi percentami, potom nasleduje grafika s devätnástimi a sochárske diela so štrnástimi percentami. Fotografia tvorí na celosvetovom trhu sedem percent všetkých diel a štyri percentá zo všetkých predaných.

Za posledných pätnásť rokov sa fotografia v biznise s umením suverénne etablovala a zatiaľ najväčší boom zažila v rokoch 2003 - 2005 s pätnásťpercentným trhovým podielom.