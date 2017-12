Festivalové tipy: Kde nájdete Björk a kde hojdacie kone

Kombináciu blízkosti, zaujímavej muziky a jedinečnej atmosféry nájdete na týchto letných festivaloch.

3. júl 2015 o 14:48 Marek Hudec

Sú takí, ktorí sa stále vracajú na to isté miesto, a takí, ktorí chcú objavovať nové, nielen hudobné územie.

Rock For People

Plzeň, Česká republika, 3. - 5. júla

Pete Doherty len nedávno opustil kliniku v Thajsku, kde sa liečil z drogovej závislosti, a teraz má namierené do Plzne na jeden z najväčších českých festivalov. Možno dokonca predstaví aj niečo z tvorby svojej kapely The Libertines, ktorá na potešenie mnohých chystá veľký návrat.

Festival Rock For People servíruje okrem bývalého priateľa Kate Mossovej a rokenrolového búrliváka veselý program namixovaný z dynamickej hudby – na nohy vás určite postaví priekopník žánru elektroswing, rakúsky DJ Parov Stelar, ktorý si na koncerty prizýva profesionálnych hudobníkov a charizmatické speváčky. Z Nemecka si zasa prídu „zarockovať“ Guano Apes.

Rock For People sa tradične koná v Hradci Králové, ale tento rok v nadväznosti na podujatie Európske hlavné mesto kultúry prinesie týchto zaujímavých interpretov aj do Plzne.

Vrbovské vetry

Vrbové, 4. júla

Nezavolali ich na Hodokvas, tak si založili vlastný festival – hudobníci združení pod značkou KRIAK, kam napríklad patria Vrbovské vetry a Karpatské chrbáty. S pretekmi hojdacích koní, streľbou z poplašnej pištole, živými robotnícko-roľníckymi šachmi, besedami, divadlom a večernými premietaniami.

Hudobný program zabezpečia slovenskí Chiki Liki Tu-a, Longital, Peter Lipa či „domáci“ interpreti. Z Venezuely vietor priveje aj kapelu Gypsy Sky Orchestra.

Atmosféru festivalu nedávno zachytil vo filme Vrbovský veter dokumentarista Miro Remo, ktorý prenasledoval jeho vedúcu osobnosť Braňa Jobusa. Ten tu pokrstí aj svoju rozprávkovú knihu Plajko.

Pohoda

Letisko Trenčín, 9. - 11. júla

Plagáty nášho najväčšieho hudobného festivalu tento rok lákajú najmä na výstrednú islandskú speváčku Björk a juhoafrických rebelov s teatrálnym vystupovaním Die Antwoord.

Mnohých určite pritiahne aj francúzsky spevák Manu Chao známy príjemnými pesničkami v kombinácii reggae, ska a rocku či tancom s futbalistom Maradonom. Experimentálnejšiu hudbu zastúpia hluční nemeckí Einsturzende Neubauten, hudobné nástroje si často vyrábajú sami zo starého železa a stavebného náradia.

Areál bývalého vojenského letiska každoročne zaplní niekoľko desiatok tisíc návštevníkov, ktorí si okrem hudby tradične užívajú aj divadlo, prednášky, literárne čítania a filmy. Prioritou festivalu je komfort, preto sú súčasťou areálu aj sprchy, splachovacie záchody či dokonca drevené chatky na bývanie.

Priestor roviny navyše esteticky dopĺňajú tri pohoria Západných Karpát.

Colours of Ostrava

Dolní Vítkovice, Ostrava, Česká republika, 16. - 19. júla

Industriálny areál v oblasti Dolní Vítkovice pri Ostrave tento rok zjemní vysoký hlas Miku, brčkavého popového speváka s veselými pesničkami, džez zastúpia The Cinematic Orchestra, elektronickú hudbu Caribou a Rudimental a spomedzi domácich kapiel určite prekvapí spojenie Zrní a ostravskej filharmónie.

Unikátny priestor bývalých železiarní a baní sa každý rok rozširuje, najnovšie tu nájdete aj oddychové zóny a špeciálne pódium venované básnikom. S lístkom na festival navyše získate na cestu vlakom polovičnú zľavu od Českých dráh.

Open Jazz Fest

Zelená voda pri Novom meste nad Váhom, 17. - 18.júla

Hľadiac na pódium vždy vidíte aj vlniacu sa hladinu jazera a vaše večerné blúdenie naviguje svetlo lampášov. Milovníkov džezu najviac poteší pobyt na kúpalisku v rekreačnej oblasti Zelená voda. Každý rok tu môžu počuť večierkový, jemný, aj tanečnejší druh hudby. Rodinnú atmosféru podporuje fakt, že ho navštevuje okolo dvoch tisíc návštevníkov, ktorí sa môžu pohodlne ubytovať v chatkách.

Festival sa vždy snaží zviditeľniť aj mladé talenty v žánri, preto tento rok pozvalo napríklad aj speváčku Sisu Fehérovú. Z tých známejších vystúpi Dan Bárta a jeho krajan Vojtěch Dyk. Návštevou z Portugalska festival poctí Carmen Souza, ktorej štýl spevu prirovnávajú k Nine Simone. Koncerty sa pravidelne začínajú až večer o siedmej, dovtedy si môžete užiť pohodlie pri vode.

Žákovic Open

Trenčianske Bohuslavice, 24. - 25. júla

Festival v doline, ktorý založil člen skupiny Hex Tomáš Yxo Dohňanský s kamarátom Mariánom Žákovicom. Pravidelne sa tu stretávajú spriatelené kapely a ich hostia. Napríklad hudobníci z Le Payaco, Slobodnej Európy či O.B.D. A nehýbu sa len na pódiu. Každý rok si zahrajú aj futbal.

OFF

Katovice, Poľsko, 7. - 9. augusta

Štvordňový festival v poľských Katoviciach už šiesty rok ponúka okrem hudby aj mnoho workshopov, výstav a podpory činnosti dobrovoľníkov - tento rok návštevníkov oboznámi aj so žánrom burlesky. V literárnej kaviarni môžete napríklad diskutovať aj o ľudských právach.

Z hudobného menu bude nepochybne zaujímavé vystúpenie amerických punkerov Xiu Xiu, ktorí budú hrať skladby zo seriálu Twin Peaks. Príde aj Patti Smith, výnimočná rocková osobnosť. Jej koncertný program sa do veľkej miery sústredí na jej najlegendárnejší album Horses. Vycestovať sa oplatí aj za hiphopovými Young Father či Son Luxom.

Creepy Teepee

Kutná Hora, Česká republika, 10. - 12. júla

Festival mimoriadne progresívnej hudby, ktorú určite nepoznáte. Každoročne priťahuje davy hipsterov sledujúcich najnovšie hudobné trendy. Jeho heslom je totiž: „Známe meno neznamená kvalitné meno,“ ako povedal jeho organizátor a excentrický výtvarník Jakub Hošek pre Aktualne.cz.

V roku 2009 začal Creepy Teepee ako sprievodný program Galérie Stredočeského kraja. Neskôr sa presťahoval do areálu niekdajšieho kutnohorského pivovaru. Jeho bizarnosť podčiarkuje vizuálna podoba jeho internetovej stránky, nehovoriac o tom, že väčšina stálych návštevníkov sa neustále predbieha v módnej extravagancii.

Sziget

Óbuda Sziget, Budapešť, Maďarsko, 10. - 17. augusta

Niekdajší Diáksziget (po maďarsky ostrov študentov) vyrástol za viac ako dvadsať rokov existencie na najväčší stredoeurópsky festival a každý rok víta niekoľko stoviek tisíc návštevníkov, z čoho najväčšia zahraničná skupina sú prekvapivo Francúzi.

Organizátori sa každý rok snažia navodiť atmosféru ostrova zázrakov, kde sa medzi stromami vynárajú jednotlivé pódiá a pod bludným svetlom lampiónov sa môžu skrývať pouliční bábkari, či akrobati pripravujúci sa na vystúpenie v cirkusovom šapitó, alebo na pouličnú ohňovú šou. Každý rok Sziget prináša medzinárodné hudobné hviezdy, v auguste očakávajte vystúpenia Robbieho Williamsa, Kings of Leon, Florence and the machine či Alt-J.

Najväčšou nevýhodou festivalu je pochopiteľne jeho masovosť. Ak sa sem vyberiete, musíte sa pripraviť na agresívne tlačenice a vysoké ceny jedla a nápojov v areáli – stráviť v ňom týždeň môže byť skutočne veľmi nákladné.

Grape

Letisko Piešťany, 14. - 15. augusta

Piešťanský festival už šiesty rok prinesie zmes alternatívnej hudby a mladých interpretov. Najväčšími lákadlami bude švédsky spevák José González s melancholickými pesničkami, energická blonďavá Belgičanka Selah Sue či rockové kapely ako Foals alebo The Maccabees.

Koncerty môžete sledovať zo stohov slamy, ktoré sú umiestnené v areáli alebo priamo zo stanov, veď hlavné pódium je postavené presne oproti stanovému mestečku. Kapacita letiska dovoľuje pobyt desiatke tisíc návštevníkov a súčasťou vybavenia sú aj sprchy a chemické záchody.

Grape sa aj vďaka tomu minulý rok prebojoval do desiatky najlepších malých európskych festivalov a každý rok sa teší väčšej popularite, za čím možno hľadať aj ceny vstupeniek, ktoré sú v porovnaní s konkurenciou nízke.

Uprising

Zlaté piesky, Bratislava, 21. - 22. augusta

Fanúšikom reggae je určené bratislavské „povstanie“ na Zlatých pieskoch. Po ôsmy raz uzatvorí leto uvoľnenými rytmami. Tentoraz ich priamo z Jamajky prinesie aj Anthony B, ktorý sa už v minulosti na festivale objavil.

Návštevníci budú určite poznať tvorbu kapely UB40 a ich hity ako Red Red Wine či Can´t Help Falling in Love. Za najlepší reggae album boli štyrikrát nominovaní aj na Grammy. Beatboxový talent zasa divákom ukáže britský Beardyman.

Nevýhodou festivalu je termín, ktorý často znamená aj chladnejšie počasie. Naopak, cena lístkov je veľmi prijateľná.