Doherty sa vzdal drogy, pokračuje s The Libertines

Pete Doherty a jeho formácia The Libertines konečne zverejnili detaily nového albumu. Vyjde začiatkom septembra.

3. júl 2015 o 15:13 Marek Hudec, mh

Najutajovanejším koncertom na Glastonbury bolo tento rok vystúpenie The Libertines.(Zdroj: NME)

Najutajenejším koncertom na festivale Glastonbury bolo tento rok vystúpenie britských The Libertines. Hrali piesne plné punkového vzdoru a veselých melódií.

Kapela na čele so spevákom Peteom Dohertym už dlhšie avizovala návrat na hudobnú scénu a na Glastonbury vyplnila priestor, ktorý sa v programe uvoľnil po vystúpení Florence And The Machine. Tí totiž zaskakovali v inom čase za Foo Fighters.

video //www.youtube.com/embed/LEf27xuYcw4

Portál NME teraz zverejnil detaily o novom albume kultových The Libertines. Bude sa volať Anthems For Doomed Youth, čo v preklade znamená Hymny za odsúdenú mládež. Predtým bola kapela nečinná, spala jedenásť rokov, napriek tomu, že ich posledný album bol v ankete vyhlásený za nahrávku roka.

Dôvodom rozpadu boli vtedy osobné nezhody medzi členmi kapely – a hlavne výčiny Dohertyho, ktorý je známy experimentovaním s návykovými látkami. Minulý rok však podstúpil liečbu v Thajsku a to ho zrejme na obnovenie The Libertines motivovalo. Je to predsa jeho najznámejší projekt.

Ich Anthems For Doomed Youth vyjde v septembri a bude na ňom dvanásť nových piesní. Názvy dvoch z nich odkazujú na básne spisovateľov Rudyarda Kiplinga a Wilfreda Owena. Novinkou v ich hudbe má byť aj zvuk syntetizátorov.