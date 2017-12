Ako žil Nicholas Winton, otec 669 detí

Aký bol sir Nicolas Winton, záchranca a skromný hrdina, ktorý zomrel vo veku 106 rokov

3. júl 2015 o 17:45 Matúš Krčmárik

Aký bol Nicolas Winton, záchranca a skromný hrdina, ktorý zomrel vo veku 106 rokov.

Mnohí by ho radi videli ako držiteľa Nobelovej ceny za mier. Zaslúžil by si ju, je len málo ľudí, ktorí zachránili toľko ľudí ako Nicholas Winton. Jeho by však zrejme veľmi nepotešila.

Nepovažoval sa za hrdinu ani za niekoho výnimočného. Chcel si len žiť svoj rodinný život, zarábať akurát na prežitie, vychovať deti, vnúčatá, pravnúčatá.

„Niektorí ľudia sa už narodia ako velikáni, ďalší to dosiahnu počas života a niektorí skrátka na veľkosť narazia,“ povedal pred rokom pre Guardian. On sa považoval za tú tretiu kategóriu. „Toto všetko sa deje len vďaka tomu, že som sa dožil takého vysokého veku.“

To, čo Winton nazýval „narazením na veľkosť“, bola v jeho prípade záchrana 669 židovských detí z Prahy. V jednom má pravdu, naozaj sa k tomu dostal skôr náhodou. No zároveň sa zachoval inak ako väčšina ľudí, čo pred hrozbou nacizmu radšej ušli.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Winton ma naučil nebáť sa života, hovorí režisér Matej Mináč

Pochopil, čo sa deje

Koncom 30. rokov sa Wintonov život vyvíjal idylicky. Syn židovských migrantov z Nemecka vyštudoval v Británii, stal sa z neho burzový maklér. Zarábal veľa peňazí, reprezentoval krajinu v šerme. V decembri 1938 sa mal ísť lyžovať, no jeho priateľ z Prahy to musel zrušiť, tak za ním vyrazil do českej metropoly. Do mesta vtedy prúdili utečenci zo Sudet, ktoré už obsadili nacisti. To, že obsadia aj Prahu, bolo neodvratné.