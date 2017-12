Richard Gere si vyskúšal byť bezdomovcom. A toto zistil

Krištáľový glóbus za prínos svetovému filmu dostal v Karlových Varoch Richard Gere. Na festivale sa ukázal iný, ako ho poznáme.

5. júl 2015 o 9:29 Kristína Kúdelová

Richard Gere vo filme Time Out Of Mind.(Zdroj: OUTNOW)





KARLOVY VARY. „Ja sa nemôžem len tak prechádzať po New Yorku, z nejakých zvláštnych dôvodov ma všetci spoznávajú,“ hovorí americký herec Richard Gere. Keďže filmový festival v Karlových Varoch pozná dôvod jeho popularity, v piatok večer mu odovzdal Kryštálový glóbus za prínos svetovej kinematografii.

Nemáte pár drobných?

Zaujímavé. Dostal ju práve v čase, keď sa do svetových kín dostáva film Time Out of Mind, kde hrá bezdomovca. V meste teda visí plagát, na ktorom ani nie je rozpoznateľný, ak sa bližšie nepozrieme.

Hoci jeho najpamätnejšou a najľudovejšou postavou doteraz zostáva úloha v klasickej romanci Pretty Woman, Gere v roku 1978 debutoval vo filme Nebeské dni, ktoré nakrútil režisérsky úkaz Terrence Malick, a dodnes má vôľu experimentovať.

video //www.youtube.com/embed/Dxk8pgNByv0

Film Time Out of Mind vznikol v uliciach New Yorku bez toho, aby si niekto všimol, že Gere je v meste. Režisér Oran Moverman poschovával kamery do okien bytov, na strechu, do stanov, svojho herca riadil vysielačkou typu FBI – a nikto nevedel, že sa nakrúca.

„Stačilo, že som mal špinavé šaty a čiapku na hlave, nikto si ma nevšímal,“ hovorí Gere. Sedel som na rohu ulice s pohárom od Starbucks a dokola som vravel: Nemáte pár drobných? Nepomôžete mi? A nič.“

Prešla takmer hodina a on vyžobral ledva desať dolárov. Desať rokov spolupracuje s občianskym združením Coalition for Homeless, pred nakrúcaním na istý čas splynul so životom bezdomovcov, aby chytil ich rytmus, a predsa by vraj neuspel, keby mal žiť ako oni.

„Keď mi aj niekto hodil peniaze, očnému kontaktu sa vyhol,“ hovorí. Cítil som sa ako čierna diera, ku ktorej sa ľudia boja priblížiť. Aby ich so sebou nestiahla sila zúfalstva, bolesti a mizérie. Pochopil som, ako ľahko sa potom môže človek prepadnúť do mentálneho sveta, ktorý nemá nič spoločné so štruktúrou toho vonkajšieho.“

Miliardár a chudák

Vo Varoch sa premieta ešte jeden nový film s Richardom Gereom. Volá sa Franny a v ňom hrá – miliardára. Ak si myslíme, že taká úloha mu bola bližšie, mýlime sa, vraví.

„Čaká sa odo mňa, že niečo zaujímavé a dôležité poviem, tak ako teraz, keď som hosťom na festivale. Skutočný Richard Gere nemá veľa spoločného s hviezdou v obleku na červenom koberci. Ten chudák na ulici, čo nikoho nezaujíma, ten som ja.“

Richard Gere vo Varoch. FOTO - SITA