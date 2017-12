Čo nás čaká a neminie zo svetovej scény

Veľké mená, progresívni hudobníci a vážení umelci čakajú na vydanie svojich albumov, ktoré hudobný priemysel po vianočných sviatkoch naplánoval na tohtoročnú jar.

Lou Reed prichádza koncom januára s albumom The Raven, Madonna, ktorá boxuje v hudobnom priemysle už dvadsiaty rok, sa v apríli vráti s novou nahrávkou.

Určite sa nevyhneme novému albumu Madonny, ktorý má byť komerčným trhákom novej sezóny, fanúšikovia netrpezlivo čakajú avizované nahrávky amerického poeta a rockera Loua Reeda a austrálskeho Nicka Cava. Naplní očakávania dlhodobo pripravovaný nový album britských Massive Attack? Čím môžu prekvapiť ďalšie stálice alebo objaví sa nejaká nová hviezda? Odpovede na tieto otázky prinesú najbližšie mesiace.

Na apríl je naplánovaná prísne utajovaná novinka Madonny, ktorá svojím deviatym albumom v kariére oslávi dvadsiate výročie pôsobenia v hudobnom šoubiznise. Jej prvý album vyšiel ešte v roku 1983. Speváčka, ktorá naposledy úspešne bodovala s piesňou k novej bondovke Die Another Day, sa rozhodla kráčať v stopách svojho zatiaľ posledného albumu Music z roku 2000. Novinka zatiaľ nemá meno. Vie sa, že ho produkoval jej súčasný dvorný producent - Francúz Mirwais Ahmadzai, špecialista na tanečnú hudbu, a bude obsahovať bondovskú pieseň, ako aj avizovaný hit American Life.

Oči prestížnych hudobných časopisov sa obracajú na novinku Nicka Cava s názvom Nocturama, ktorá vychádza začiatkom februára. Nahral ju v spolupráci s tradičnými The Bad Seeds a podľa tlačových správ má byť kombináciou baladických skladieb a ostrých piesní tohto austrálskeho speváka a skladateľa.

O Newyorčanovi Louovi Reedovi sa píše vždy ako o spievajúcom rockandrollovom básnikovi. Nový album The Raven je inšpirovaný tvorbou básnika z 19. storočia Edgara Allana Poa, ktorú Reed spolu s dramatikom Bobom Wilsonom predtým spracoval pre divadelnú hru Poe-try. Na albume sa objavia recitujúci herci ako Willem Dafoe, Steve Buscemi, hudobník David Bowie, Reedova sprievodná skupina alebo džezový saxofonista Ornette Coleman. „Je to film pre vašu myseľ,“ povedal o pochmúrnych skladbách na dvoch CD samotný majster.

Aká bude nahrávka Massive Attack, britských hudobných mágov a inžinierov, ktorým sa darí vdýchnuť do elektronickej hudby dušu? Štvrtý album 100th Window vznikal dlhé štyri roky na motívy knihy Dictionary Now od autorov Charlesa Jenningsa a Lori Fenerovej, zaoberajúcou sa súkromím na internete. V troch piesňach im pomohla Írka Sinéad O‘Connor, ruky k dielu pridal Mos Def a dokonca aj samotný Tom Waits!

V Sony Music si veľa sľubujú od Kelly Osbournovej, podareného dieťaťa metalového Ozzyho Osbourna a jej debutového albumu Shut Up!, ktorý vychádza v týchto dňoch. S novým albumom The Golden Age Of Grotesque sa vracia androgýnny Marilyn Manson.

Na jar boli naplánované aj očakávané albumy od Radiohead, The White Stripes, The Strokes alebo Blur. Ich vydanie sa z rôznych dôvodov oddialilo na neskoršie termíny. (peb)

(peb)