Mad Men si sadli za počítač

Na pondelok vám ponúkame seriálový tip z televízie a film v klimatizovanom kine.

6. júl 2015 o 0:00 Marek Hudec, Marek Hudec, mog

Halt and Catch Fire – PC Rebeli 2

TV TIP SERIÁL / AMC 22.00

Máte radi Mad Men? Tak by sa vás mohli zaujať aj PC Rebeli, ktorých vyrába rovnaká televízna spoločnosť. Príbeh seriálu sa odohráva vo fiktívnom svete osemdesiatych rokov, kde sa hrdinovia v malej firme snažia priniesť technologickú revolúciu – v prvej sezóne osobný počítač, v pokračovaní internetové hry.

Štyria hlavní hrdinovia sú klasickí workoholici posadnutí prácou: arogantný a manipulatívny manažér s temnou minulosťou, zadumaný inžinier, jeho poriadkumilovná manželka a mladá cynická študentka so psychickými problémami.

Každý z nich má v sebe množstvo kreatívnej energie a nápadov, ktoré pribrzďujú ich protivníci, nedôvera okolia, osobné alebo spoločenské obmedzenia. Ako sa s tým dá vyrovnať – ak poznáte budúcnosť, ale neviete ju uskutočniť? Ak vás raz zrazia na zem, mali by ste s úsilím prestať? Hrdinovia seriálu neustále zápasia s podobnými situáciami a vyčerpanosťou – občas uspejú, občas nie. Veď to poznáme na vlastnej koži – preto je jednoduché sa s postavami stotožniť.

Je možné, že sa PC Rebeli už ďalšej sezóny na televíznej obrazovke nedožijú, keďže už pred rokom ich osud visel na vlásku. Dôvodom je nízka sledovanosť v Spojených štátoch, ktorú nemožno vysvetliť nízkou kvalitou – keďže seriál získal od kritikov vysoké hodnotenia. Tí ocenili prekvapivé zvraty v scenári a uštipačné dialógy.

Pôvodný názov seriálu Halt and Catch Fire (Zastaviť a vznietiť) mimochodom šikovne odkazuje na inštrukciu strojového kódu, keď treba zastaviť činnosť procesora počítača a následne ho reštartovať. Poukazuje tak na skutočnosť, že po každom obmedzení možno začať znovu a inak.

Trabantom až na koniec sveta

KINO TIP/ Kino Lumière, 17.30

Pre pár rokmi preskúmal cestovateľ Dan Přibáň s pár kamarátmi jedenásť afrických štátov. Púšťami, mestami aj horami putovali na nesmrteľnej socialistickej legende - trabante. Do kopca im to občas nešlo, z kopca im to nebrzdilo a sem-tam sa trabant rozhodol štrajkovať a spontánne sa rozsypal. Partia odvážlivcov však nemala dosť a tentoraz sa rozhodla posunúť svoje cestovateľské dobrodružstvo na ďalší level.

Päť Čechov, jeden Slovák a dvaja Poliaci nasadli do dvoch žltých trabantov, poľskej fiatky a legendárnej JAWY 250 z roku 1957 a vydali sa naprieč Južnou Amerikou. Dokopy prešli viac než 21-tisíc kilometrov a natočili takmer 500 hodín filmu. Finálnych necelých sto minút ukazuje to najlepšie z ich šialeného dobrodružstva pri prejazde amazonským pralesom, diaľnicou duchov a priesmykmi Ánd.