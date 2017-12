Rocky má nástupcu. Dnešnú Ameriku reprezentuje lepšie

Voľné pokračovanie ságy Rocky vyzerá sľubne. Pozrite si najnovšie filmové ukážky.

5. júl 2015 o 21:57 Dávid Tvrdoň

Creed

video //www.youtube.com/embed/Uv554B7YHk4

Rocky nového milénia bude iný, ale po jeho boku bude stáť Sylvester Stallone. Film bude pravdepodobne reflektovať udalosti, ktoré sa v Spojených štátoch dejú posledné roky. Preto nemohol byť hlavnou postavou nik iný, než mladý Afroameričan. Česká premiéra je ohlásená na december. Azda film uvidíme tento rok aj v našich kinách.

Steve Jobs

video //www.youtube.com/embed/aEr6K1bwIVs

Prvá oficiálna ukážka z nového filmu o Jobsovi by mohla naplniť očakávania, ktoré scenár v podobe úspešného bestselleru od Waltera Issacsona ponúka. V hlavných úlohách sa predstavia Michael Fassbender, Seth Rogen, Kate Winslet a Jeff Daniels. Film sa k nám dostane začiatkom novembra.

Denník tínedžerky

(The Diary of a Teenage Girl)

video //www.youtube.com/embed/hf-Rmg0f1WU

Film ponúka netradičný trojuholník slobodnej matky, jej priateľa a štrnásťročnej dcéry, ktorá práve objavuje svoju sexualitu. Svoje prvé zážitky si nahráva na kazety a to nie je práve najbezpečnejšie. Zaujímavé herecká obsadenie aj načrtnutý dej sľubujú zaujímavý filmový zážitok.

Dýchaj

(Breathe)

video //www.youtube.com/embed/7XvhV36WQRY

Za filmom Dýchaj stojí herečka a režisérka Mélanie Laurent, ktorá si k nemu napísala aj scenár. Film si vyslúžil veľké pochvaly na minuloročnom festivale v Cannes a tento rok by sa mohol dostať aj do našich kín.

Ten Thousand Saints

video //www.youtube.com/embed/ChYoufEDKCA

Mladý chlapec dospieva, stretáva svoju prvú veľkú lásku a popritom spoznáva svet. Filmy s takouto zápletkou nazývajú po anglicky “coming of age”. V tejto snímke prichádza mladý rebel do New Yorku osedemsiatych rokov, aby naplnil svoje hudobné sny.

Tig

video //www.youtube.com/embed/eO7kJ0j4Qzw

Rakovina nie je vtipná. Ale čo sa stane ak rakovinu dostane celosvetovo známa komička? V tom prípadne podľahne aj rakovina. Tig je dokument o Mathilde "Tig" O'Callaghan Notaro, ktorá sa živí stand-up komédiou. A pravdepodobne pôjde o jeden z najvtipnejších filmov o rakovine.

Dragon Ball Z: Resurrection 'F'

video //www.youtube.com/embed/WiONylGn8Xw

Dragon Ball je japonská animovaná klasika, ktorá je na trhu viac ako tridsať rokov. Najskôr ako komiks, neskôr animované seriály a filmy. Po dvoch rokoch prichádza ďalšie pokračovanie. Ťažko súdiť kvalitu podľa ukážky, ale azda poteší aspoň fanúšikov.