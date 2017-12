S Trierom vraj bola taká nespokojná, že zjedla sveter

V súvislosti s jej vystúpením na Pohode, Dvojka premietne dva filmy s Björk, v letnom kine uvidíte londýnsku misiu.

Björk na Dvojke

Dvojka od 20.05

V sobotu výstredná islandská speváčka vystúpi na Pohode, verejnoprávna televízia pri tejto príležitosti uvedie dva filmy, v ktorých Björk vystupuje. Najprv odvysiela dokument z minulého roka, kde sa stretne s bývalým dramaturgom BBC Davidom Attenboroughom.

V prírodovedeckom múzeu sa spoločne zamyslia nad vzťahom hudby, prírody a technológie. „Hudba je abstraktná, môžete do nej zahrnúť všetko, čo nepatrí do každodenného života,“ hovorí speváčka vo filme.

Horšie než s dokumentaristom sa Bjork spolupracovalo s Larsom von Trierom. Po nakrúcaní drámy Tanečnica v tme dokonca vyhlásila, že si už nikdy nezahrá. Filmovačku sťažili hádky s režisérom, speváčke sa napríklad nepáčil záver príbehu – považovala ho za príliš depresívny. Bola vraj taká nespokojná, že zjedla vlastný sveter. Napriek všetkému je film mimoriadne úspešný.

Výnimočný krehký spev dopĺňa vo výnimočnom muzikáli nešťastný osud českej imigrantky Selmy Ježkovej v Spojených štátoch z obdobia šesťdesiatych rokov. Málokto v jej okolí totiž tuší, že trpí nevyliečiteľnou chorobou, následkom ktorej postupne oslepne.

Keďže ide o dedičné postihnutie, snaží sa zozbierať dostatok peňazí, aby zaplatila operáciu pre svojho syna. Z rozčarovania sa snaží utiecť do vymysleného sveta, kde každý jej krok sprevádza hudba vznikajúca z hluku okolia. Selmin osud však pokúša nielen choroba, ale aj ľudská zloba.

Názov filmu Tanečnica v tma mimochodom odkazuje na duet Freda Astaira a Cyd Charissovej, v ktorom sa spieva: „Hľadáme svetlo novej lásky, nech rozsvieti noc. Mám teba, tak môžeme čeliť hudbe spolu, tancovať v tme.“

Mission London

Gorila.sk Urban Space, Bratislava 21.00

Keď v roku 2010 prišla do bulharských kín táto excentrická politická satira, nik netušil, že sa stane najlepšie zarábajúcim filmom od pádu komunizmu. Veď už za prvých desať týždňov film zarobil viac ako 1,5 milióna dolárov. V predajnosti lístkov vtedy dokonca predbehol aj Cameronovho Avatara. Režisér Dimitar Mitovski sa inšpiroval jedným z najpredávanejších bulharských románov od Aleka Popova, ktorý bol preložený do dvanástich jazykov.

Hlavnou postavou je veľvyslanec Varadin Dimitrov, ktorý je vyslaný do Londýna. Jeho úlohou je naplánovať večierok na oslavu vstupu Bulharska do Európskej únie. A podmienkou je, aby sa na tejto veľkej sláve osobne zúčastnila aj anglická kráľovná. Základná dejová línia je však prešpikovaná mnohými bláznivými situáciami – do víru udalostí sa zapletie aj ruská mafia, britská polícia, striptérka, ornitológovia a kačky.

Tým sa Varadinova úloha značne komplikuje. Nebulhar bude mať možno problém stotožniť sa s ich svojským humorom, ale ak sa bulharskému komediálnemu umu podvolíte, môže to byť celkom dobrá zábava.