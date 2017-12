Za malým menom sa na Pohode môže skrývať veľa hudby

Hudobné tipy z Pohody: Vyberáme z interpretov, ktorých by ste mohli v programe prehliadnuť.

8. júl 2015 o 17:01 Marek Hudec, Dávid Tvrdoň

video //www.sme.sk/vp/32089/

Tom Vek

Piatok / Bažant Stage 16.00

Najprv nahrával v garáži rodičov a keď konečne uspel vo svete hudby, tak zo scény na sedem rokov zmizol a záhadnú atmosféru okolo svojej osoby prifarboval facebookovými stránkami ako Detektívna kancelária Toma Veka alebo Nájdite Toma Veka.

Okuliarnatý tridsiatnik s nagélovanými vlasmi z Londýna tvorí veselú a energickú popovú hudbu s elektronickými prvkami a hravými textami. Na poslednom albume Luck rozoberá hlavne pocity stratenosti, úzkosti a hnevu na začiatku nového tisícročia, v jednej z jeho najznámejších piesní napríklad vysvetľuje, že všetci sme len zvieratá.

Jeho koncerty navyše ponúkajú aj zážitok vizuálny – ide predsa o študenta grafického dizajnu.

Tricot

Štvrtok / Red Bull Tour Bus 22.00

Slovensko navštívili prvý raz pred rokom, zaujali však natoľko, že sa vracajú. Publikum ohúrili surovou rockovou energiou a počas koncertu k sebe pritiahli mnohých okoloidúcich.

Okrem Pohody zahrali tento týždeň už v Košiciach a Žiline a na vlnách Rádia_FM, kde predstavili svoj nový album A N D.

Tricot tvoria tri mladé Japonky Hiromi, Ikumi a Motoko a počas festivalu ich budete môcť stretnúť v dave, vraj sa veľmi tešia na vystúpenie Björk.





Cocorosie

Sobota / Orange Stage 0.00

Sestry Cassadyové boli odlúčené desať rokov a neustále sa sťahovali, než sa náhodou stretli v Paríži a začali tvoriť zasnenú hudbu, ktorú tvoria aj za pomoci detských hračiek.

Medzi ich posledné projekty patrí aj spolupráca so známym režisérom Robertom Wilsonom na jeho spracovaní Petra Pana. V súvislosti s tým pre magazín Electronic Beats vyhlásili, že najväčším problémom rozprávkového hrdinu je nevyriešená trauma a mentálna choroba.

Aj hudba pod značkou Cocorosie pripomína, že za nevinnosťou sa môže skrývať tajomné, skryté pozadie – obal ich albumu Noah´s Arc napríklad znázorňoval znepokojivý obrázok so súložiacimi jednorožcami, ktoré dávia dúhu. Angažujú sa mimochodom v aktivistickej skupine „Future Feminists“.

Kiasmos

Nedeľa / Nay Tanečný dom 2.00

Pri koncerte islandského skladateľ Ólafura Arnaldsa pred dvoma rokmi zvlhlo mnoho očí. Svoje vystúpenie v Bratislave vypredal, dokonca zahral dvakrát v jeden večer. Na Slovensko sa opäť vracia v projekte Kiasmos.

V ňom spolu s kolegom Janusom Rasmussenom tvorí rovnako mrazivé a tragické skladby doplnené o tanečné rytmy. Smútok a opustenosť na vrchole ľadového končiara – takúto atmosféru ich hudba vyvoláva a hodiť sa k nej bude aj nočná temnota.

of Montreal

Sobota / Orange stage 19.00

Multižánrovka z amerických Atén. Kevin Barnes má za sebou už trinásty album pod značkou of Montreal. Vďaka hudobnej rôznorodosti skupinu prirovnávajú k menám ako Prince, Queen alebo David Bowie, a ich vplyv určite pocítite.

Hudobní chameleóni začínali s psychedelickým popom, ale od toho času skĺzli na rôzne žánrové chodníčky. Preto je ťažké ich jednoznačne zaradiť. Najvýstižnejšie Barnesov štýl vystihol hudobný server Pitchfork.

V recenzii na najnovší album napísal autor, že čím viac hudby tvoria, tým menej ich poznáte. Čo nás bude čakať na koncerte, je preto nejasné, ale môžeme potvrdiť, že to bude isto zážitok a of Montreal by ste si nemali nechať ujsť.

OFF!

Piatok / Budiš stage 23.00

Tvrdý punk z L. A. Nazývaná aj superskupina, pretože vznikla spojením členov známych kapiel hardcore punkovej scény v Spojených štátoch. Jednotiacim znamením štvorice hudobníkov je pravdepodobne hnev.

Sú nahnevaní najmä na politiku a reformy v Amerike. Doteraz stihli ako OFF! vydať jedno EP a dva albumy, posledný pred rokom. Ich veľkým fanúšikom je napríklad frontman Red Hot Chilli Peppers Anthony Kiedis.

Ak na piatkový večer pred polnocou hľadáte niečo na prebratie, títo pankáči vás nesklamú a jednoznačne preberú.

Darkstar

Sobota / Space Aréna SLSP 17.00

Debutový album North naznačoval, že Darkstar nastúpi na temnú dubstepovú britskú vlnu. O tri roky neskôr sa však trojica Londýnčanov posunula viac k atmosférickým vlnám elektronickej hudby.

Darkstar nechcú byť typickou anglickou kapelou, naznačili to už v debute. Posledným albumom doslova objavujú svoje nálady a darí sa im zaujať poslucháča. Takúto hudbu by ste najradšej počúvali o piatej ráno pri prechádzke veľkým mestom.

Na Pohode vystúpia v neskorých popoludňajších hodinách a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako prispôsobia svoju hudbu festivalovým podmienkam.

Visegrádske hudobné nádeje

Samostatný stage Visegrád Club bude patriť objavom z našich končín. Vystúpi slovenský elektronický projekt Jamka, maďarský house/techno producent Imre Kiss, temné elektronické duo z Poľska alebo český experimentátor HRTL s poriadne tanečnými beatmi.