Gróf Drakula stále žije

Ťažko nájdeme román, ktorý získal toľko filmových podôb. Tento mesiac zomrel vo veku 93 rokov jeden zo slávnych predstaviteľov Drakulu, Angličan Christopher Lee.

9. júl 2015 o 16:16 Iris Kopcsayová

Možno ťažko nájdeme román, ktorý získal toľko rôznych filmových podôb. Inšpiroval filmárov v minulosti a inšpiruje ich dodnes. Nedávno zomrel vo veku 93 rokov jeden z najznámejších predstaviteľov Drakulu Angličan Christpher Lee. Na ďalších skvelých hereckých adeptov slávny upír ešte len čaká. Pretože gróf Drakula, ktorý saje krv, nikdy nezomrie.

Asi každý sa ho v detstve bál. Už len pohľad na obálku knihy s vyobrazením plešatého Drakulu s dlhými prstami, veľkými špicatými ušami a svietiacimi očami vzbudzoval hrôzu.

Pravda, to ešte neexistovali desiatky upírskych rozprávok vyprodukovaných Hollywoodom. Svetoznámy román Drakula írskeho spisovateľa Brama Stokera z roku 1897 vyšiel u nás v preklade Jozefa Kota v roku 1969.

Inšpirácia od Maďara zo Slovenska

Predstavte si, že by ste dostali takýto list: „Milý priateľ! Vitajte v Karpatoch. Už sa Vás nemôžem dočkať. Dobre sa vyspite. Zajtra o tretej odchádza bukovinský dostavník; rezervoval som Vám v ňom miesto. Pri Boržskom priesmyku bude na Vás čakať môj koč a dopraví Vás ku mne. Verím, že sa Vám z Londýna cestovalo dobre a že sa Vám v mojej krásnej vlasti bude páčiť. S priateľským pozdravom. DRAKULA.“

Asi by ste od hrôzy nespali, ale to ešte právnik Jonathan Harker, ktorý sa vybral do Transylvánie za grófom Drakulom, nemohol tušiť, čo ho v tajomnom hrade v Karpatoch čaká.



Max Schreck. Upír z Nosferatu

Írskeho spisovateľa Brama Stokera inšpiroval na napísanie svetoznámeho románu Drakula z roku 1897 istý Ármin Vámbéry, rodák zo slovenského Svätého Jura, jeden z objaviteľov Strednej Ázie. Jeho pôvodné meno bolo Hermann Wamberger alebo Bamberger. Potomok židovskej rodiny pôvodom z Nemecka si však neskôr meno pomaďarčil.

Od neho pravdepodobne prvý raz Stoker počul o valašskom kniežati Vladovi Drakulovi. Vámbéry sa v roku 1890 v Londýne stretol so Stokerom, ktorý bol tajomníkom tamojšieho divadla a veľmi sa zaujímal o legendy a povery o upíroch. Vámbéry sa zrejme stal aj predobrazom jedného z hrdinov románu, Drakulovho protivníka profesora Van Helsinga - ten v románe aj priamo spomína svojho priateľa Ármina z Budapešti.

video //www.youtube.com/embed/rcyzubFvBsA

Dej je známy. Mladého právnika Jonathana Harkera pošle jeho zamestnávateľ do Rumunska za grófom Drakulom, aby s ním spísal zmluvy o kúpe vily v Londýne. Harker postupne grófa čoraz viac podozrieva, že ho na svojom hrade väzní. Napokon sa mu podarí utiecť a v zlom stave sa dostane do nemocnice v Budapešti, kde sa uzdraví. Vyzdvihne si ho tu snúbenica Mina a odvedie ho naspäť do Anglicka.