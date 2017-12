Aerosmith a Kiss sa po viac ako 30 rokoch dohodli na spoločnom koncertnom turné

Los Angeles 22. januára (TASR) - Členovia rockových formácií Aerosmith a Kiss, ktorí sa poznajú viac ako 30 rokov, sa dohodli na prvom spoločnom koncertnom turné. Počas turné po Severnej Amerike budú mať od augusta do októbra 40 koncertov.

Členovia Kiss sa vrátia k tradícii vystupovať. Navyše, v rozpore s vlaňajškom, keď o svojom turné hovorili ako o rozlúčkovom, tentoraz o odchode zo scény nehovoria.

Skupina Kiss sa 28. februára v austrálskom Melbourne predstaví na spoločnom koncerte s tamojším symfonickým orchestrom v Telestra Dome s kapacitou 48.000 divákov. Od 11. do 13. marca potešia japonských priaznivcov vystúpeniami v tokijskej hale Budokan.

Aerosmith, ktorým vlani udelili ocenenie MTV Icon, čaká 7. februára vystúpenie na koncerte Salute To The Blues v New York Radio City Music Hall. Očakávania fanúšikov zvyšuje fakt, že pripravovaný nový album skupiny bude údajne silne bluesovo orientovaný.

Kým Kiss zarobili vlani na koncertoch 60 miliónov dolárov, Aerosmith koncertné turné prinieslo zisk 40 miliónov dolárov.