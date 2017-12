Jamie Dornan sa už nevie dočkať, ako spácha atentát na Heydricha

Britské filmové hviezdy rozbiehajú film o fascinujúcom príbehu z československých dejín.

9. júl 2015 o 18:22 Kristína Kúdelová

Žiadna postava mi nebola taká blízka, hovorí o Janovi Kubišovi írsky herec Jamie Dornan. Zahrá si ho vo filme Anthropoid, ktorý prišiel predstaviť na festival do Karlových Varov.





Jamie Dornan v Karlových Varoch. FOTO - SITA

Na Barrandove sa práve deje čosi nezvyčajné, v českých filmových štúdiách stavajú kópiu pražského Chrámu Cyrila a Metoda. O niekoľko dní sa tam začne nakrúcať dráma Anthropoid, veľký príbeh dvoch mladých chlapcov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, odhodlaných zabiť Heydricha.

„Neviem sa dočkať, kedy sa tam pôjdem pozrieť,“ povedal Jamie Dornan na festivale v Karlových Varoch, kde prišiel povedať, ako sa na úlohu Kubiša pripravuje.

Atentát musia sprevádzať emócie

Film v českej koprodukcii bude režírovať Sean Ellis. Svetové vojny ho vždy priťahovali a touto udalosťou z československých dejín sa zapodieva už takmer pätnásť rokov. „Myslel som si, že o vojne už všetko viem. Keď som sa zrazu dozvedel o atentáte na Heydricha,“ hovorí. „S takým prejavom heroizmu som sa nikdy predtým nestretol a budem rád, ak sa o ňom dozvie celý svet.“

Dnes už však nie je prvým cudzincom, ktorému na niečom takom záleží. Pred pár rokmi napísal Laurent Binet knihu HHhH a dostal za ňu prestížnu Goncourtovu cenu. Prešiel všetky slovenské a české archívy, fakty strhujúco zbeletrizoval, z Gabčíka a Kubiša urobil živé bytosti a keď už mali v krypte chrámu podľahnúť nacistom, nevedel sa s nimi rozlúčiť.

Podobne chce postupovať aj režisér Ellis, túži vytvoriť lepší film, ako sa v roku 1964 podarilo Jiřímu Sequensovi, keď nakrútil Atentát.

Vo filme Anthropoid bude hrať Jamie Dornan s Aňou Geislerovou. FOTO - KVIFF

„Videl som Atentát, je to dobrý film,“ hovorí. „Chýbalo mu však niečo dôležité – emócie. Hoci nemôžeme vedieť, ako sa Jan a Jozef cítili, keď sa chystali na samovražedný čin, skúsime si to aspoň predstaviť. Zhmotniť to, čo človek cíti, keď sa postaví proti fašizmu a pristúpi k najkrajnejšej podobe odporu.“

Chlapec z Belfastu to chápe

Jamie Dornan pochádza zo Severného Írska, priamo z Belfastu. Otvorené konflikty teda zažil, ale zďaleka nie všetky. A keby sa aj v škole niekedy učili o atentáte na Heydricha, možno by práve nedával pozor – ako zvyčajne. „Napriek tomu mi je možno postava Jana najbližšia zo všetkých, čo som doteraz hral,“ hovorí. „Viem si predstaviť obyčajného chlapca, ktorý si vzal na plecia náročnú misiu, pretože jej veril.“

Vraví, že dnes už pozná aj následky tohto činu a chápe tých, čo vravia, že to nestálo zato. „Myslím si však, že to pozitívne prevládlo nad negatívnym.“

Jamie Dornan sa len nedávno preslávil filmom Päťdesiat odtieňov sivej. Jeho popularita zrejme návštevnosti drámy Anthropoid pomôže. Nezabudnime však na druhého predstaviteľa, ten je ešte zaujímavejší. Slováci môžu byť hrdí, že úlohu Jozefa Gabčíka prijal výborný írsky herec Cillian Murphy.

Do kín by Anthropoid mal prísť na budúci rok.

Slováka Jozefa Gabčíka bude hrať hviezda Cillian Murphy. FOTO - OUTNOW