Vnútro vnútra verzus Víťazstvo

Nezabudnite, na Pohode hrajú aj divadlo. V Bratislave hrá Dalibor Karvay a na Detve nikto iný ako Lúčnica.

10. júl 2015 o 10:54 Eva Andrejčáková, mog

Na trenčianskom letisku táborí aj divadlo, opäť fičí literárny stan.

Bude sa dobre spať na divadelných predstaveniach Pohody? Dúfajme, že nie. Tento rok sa z plného hľadiska (lebo tak to na Pohode býva) bude tešiť divadlo Piki s dvoma výbornými predstaveniami, ktoré neoľutujú ani dospelí. V „dospeláckych“ stanoch zase vystúpia divadlá SkRAT aj Stoka.

Dva súbory kedysi vyšli zo spoločných základov starej Stoky a jej revolučnej metódy kolektívnej tvorby. Teraz vystúpia oba svojbytné súbory v rámci sprievodných podujatí najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku.

Nevyšetrený prípad

Zatiaľ ešte neunavených účastníkov už dnes dopoludnia vtiahne do priam konšpiračnej témy inscenácia Vnútro vnútra. Súbor SkRAT ju naštudoval v rámci medzinárodného projektu Paralelné životy, v ktorom divadelné tímy cez skutočné archívy tajných bezpečností odhaľovali minulosť posttotalitných krajín. Režiséri Dušan Vicen a Ľubo Burgr s kolektívom sa sústredili na dodnes nevyšetrený prípad smrti kňaza Přemysla Coufala v časoch komunistického Československa. Za jeho smrťou stojí Štátna bezpečnosť, ale pravdepodobne ide o brutálnu vraždu, hoci prípad bol uzavretý ako samovražda. Protagonisti hrajú v maskách, napokon, do istej miery idú s kožou na trh. Veď sledujú nie tak dávne dejiny, dokonca prostredníctvom ľudí, ktorí boli kedysi na vysokých postoch a aj dnes majú vplyv na vedenie štátu a súdnictva.

Vystihnúť to najhlbšie

V sobotu večer prežije svoje Víťazstvo súbor Stoka – taký je aj názov najnovšej inscenácie. Režisér Blaho Uhlár ju naštudoval s nadšenými poslucháčmi bábkoherectva Petrom Tilajčíkom, Braňom Mosným, Martinom Kollárom a Michaelou Halcinovou. Budeme svedkami rozhovoru dvoch ľudí, ktorí zistia, že každý z nich je niekto iný. Dozvieme sa, že životným postojom môže byť aj nekonečná otvorenosť k poníženiu, alebo že túžba po práci môže viesť k vražde. „Dnes ma už tak nezaujímajú témy, ktorými žije aktuálne obdobie,“ povedal nedávno pre SME režisér Blaho Uhlár. Stále sa však usiluje vystihnúť to najhlbšie jadro cez improvizácie svojich hercov.

Pele-mele

Organizovanej improvizácie bude až-až aj v tradičnom literárnom stane. Ponúkne množstvo besied, scénických čítaní, vystúpia raperi a bude aj iná poézia či všelijaké literárne pele-mele. Stretnete tu Dušana Mitanu, aj Balla bude krstiť novú knihu, prídu Zita Furková, Juraj Nvota, Richard Stanke, dokonca Karl Schwarzenberg. A v sobotu večer sa tu opäť rozbehne súťaž v netradičnom prednese autorskej poézie Slam poetry.

Eva Andrejčáková

Dalibor Karvay

KONCERT/ nádvorie Starej radnice, Bratislava 20.00

Dalibor Karvay už hral vo Windsore pre princa Charlesa aj vo Vatikáne pre pápeža Jána Pavla II. Už ako malému mu prischla prezývka zázračné dieťa. Veď nečudo, husle prvýkrát chytil do ruky už ako trojročný a odvtedy jeho virtuozita a nevšedný talent iba rástli. Jeho husľový talent už ocenili v Európe, Amerike aj Ázii. No ako sám hovorí, do hry dáva maximum vždy, či hrá doma, alebo v zahraničí.



Foto: Viva Musica!

Za sebou má už niekoľko víťazstiev na medzinárodných súťažiach a spoluprácu s poprednými svetovými umelcami a dirigentmi. Svoje virtuózne umenie mu pomohol vycibriť svetoznámy profesor Boris Kuschnir, keď študoval na Viedenskom konzervatóriu. Jeho vkusu najlepšie vyhovujú romantizmus a impresionizmus, rád si však zahrá aj modernu 20. storočia. O jeho talente sa môžete presvedčiť na dnešnom koncerte v rámci festivalu Viva Musica!, V rámci sólového recitálu vystúpi s klaviristom Danielom Buranovským.

(mog)

Folklórne slávnosti pod Poľanou

FESTIVAL / Detva 20.00

Už päťdesiaty raz sa bude javisko detvianskeho amfiteátra otriasať tancom, dobrou muzikou a spevom. Program tohtoročného folklórneho festivalu pripomenie to najkrajšie, čo odznelo za polstoročie jeho existencie. Prvý festivalový večer obyčajne vždy otvárajú domáce kolektívy a ani teraz to nebude inak. O ôsmej sa začína veľká Svadba na Detve, ktorá spojí viacero menších i väčších folklórnych súborov.

O hlavný program sa postará Umelecký súbor Lúčnica, ktorý už krepčil a hral vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta. Jeho mladí tanečníci iskria skvelou technikou v ohromujúcom repertoári, ktorý verne zachytáva prekvapujúco rozmanité zdroje, napísali raz o nich prestížne noviny The New York Times. Nevyčerpateľnú energiu predstavia aj dnes v programe z roku 2012. Ten bol vytvorený pri príležitosti životného jubilea umeleckého šéfa a choreografa Štefana Nosáľa.

(mog)