EXPO 2015: Toto je na Slovensku? Tam musíme ísť

Zavretý pavilón, neorganizovaný program a typická slovenská prezentácia. Pred pár týždňami sa hovorilo o zlyhaní slovenského dňa na milánskom svetovom veľtrhu Expo 2015. Počas bežných dní je však realita iná.

10. júl 2015 o 16:45 Lukáš Onderčanin

Taliansky turista má na očiach 3D okuliare s nápisom Slovakia a snaží sa vykročiť vpred. „Nehýbte sa,“ hovorí po taliansky mladá hosteska. Na okuliare, cez ktoré sa môžete pozrieť na Chopok, bratislavské Hlavné námestie či do interiéru dreveného kostolíka v Hronseku, stoja ľudia v rade.

S 3D okuliarmi sa dostanete na Chopok aj bratislavské Hlavné námestie. Turisti na ich vyskúšanie stoja v rade. FOTO SME - TIBOR SOMOGYI

Slovenský pavilón, ktorý susedí napríklad s Ruskom, kombinuje tradície s inováciami. Preto je vedľa umeleckej inštalácie stromu Fujarovníka s vyše 3600 píšťalkami panel s aeromobilom a najnovšími slovenskými vynálezmi, o ktorých často netušia ani Slováci. Pavilón propaguje slovenských športovcov aj Moraviansku venušu. V jeho zákulisí si zase môžete dať halušky či slovenské pivo.

Kým Slováci sa skôr zameriavajú na propagáciu krajiny a inovácií, mnohé ďalšie pavilóny sa venujú jednej myšlienke: Nakŕmme planétu. Tá je totiž ústrednou témou svetového veľtrhu, na ktorom sa prezentuje 144 krajín.

Slovenské tradície pripomínajú umelecké inštalácie – Vták Kosec vyrobený zo starých nástrojov na obrábanie pôdy, Nekonečné vajce či Strom Fujarovník.

Slovenský pavilón nie je veľký, no hanbiť sa zaň nemusíme. Foto SME - TIBOR SOMOGYI

Prehliadka sveta

Do areálu sa hrnú stovky návštevníkov a dobrovoľníkov už ráno. Do októbra, keď sa Expo v Miláne končí, očakávajú až dvadsať miliónov ľudí. Naľavo cítite vôňu belgických hranolčekov, oproti čapujú české pivo, žena z Burundi vám pripraví kávu a zajesť to môžete aj bryndzovými haluškami. Milánsky svetový veľtrh EXPO 2015 má byť oknom do sveta a šancou spoznať aj krajiny, do ktorých cestovať asi nikdy nebudete.