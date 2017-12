Pohoda: Björk porušila pravidlá

Organizátori sú spokojní s devätnástym ročníkom Pohody, ktorý sa včera skončil. Všetci chceli vidieť koncert Björk, aj keď ich počas neho strašili pochybnosti.

12. júl 2015 o 20:01 Marek Hudec, Marek Hudec, Dávid Tvrdoň

Keď začala spievať, na letisku vyliezali z dier myši a hraboše. Čisté psycho – akoby ich lákala háveď, ktorá sa premietala v projekciách počas jej koncertu. Do mikrosveta zmyzu ju preniesla maska na tvári a okrem nej tvrdá severanka zniesla na sebe aj sil(Zdroj: CTIBOR BACHRATÝ)

Islandská speváčka spievala na Pohode v maske, bola však najlepšia.

Je to skutočne ona? Pýtali sa diváci počas koncertu Björk, ktorý ukončil majestátny ohňostroj. Málokto si totiž dovolí odohrať celý koncert v maske, ktorá z tváre ukazuje len nos a ústa. Speváčka to však spravila, porušila nepísané koncertné pravidlo, že hviezdu musíme na koncerte vidieť a prežívať to s ňou. Björk v maske zámerne pripomínala hmyz.

Musela byť – bol to totiž najlepší koncert tohtoročnej Pohody. Úvod patril najmä novým skladbám z albumu Vulnicura, ktorý rozoberá citový zlom, zranenie láskou. Očakávane sa počas nich netancovalo, všetci počúvali - ticho, rezervovane. Za pó– diom sa medzitým trhala oblačnosť a zapadlo slnko.

Zazneli však aj staršie piesne ako Hunter alebo Bachelorette. Krehké texty prednesené presným spevom dopĺňal mrazivý zvuk sláčikového orchestra. Jediným prvkom, ktorý mohol diváka príliš rozptýliť, bola projekcia premietaná za hudobníkmi.

Podľa Michala Kaščáka sa aj samotná umelkyňa cítila dobre, počas koncertu africkej kapely Les Ambassadeurs tancovala na kraji pódia.



Die Antwoord znechutili. Lepšie dopadlo vystúpenie britských Young Fathers.

FOTO SME – JOZEF JAKUBČO

Viac skákali, než spievali

Horšie dopadlo vystúpenie ďalších headlinerov festivalu, Juhoafričanov Die Antwoord – s hudbou to nemalo veľa spoločné. Na scénu prihopsali v kostýmoch za projekcie bábätiek s veľkými prirodzeniami - viac skákali, ako spievali. Nevedno, koľko percent bolo živého spevu. Na koncertoch, ktoré sú bez živých nástrojov a za prítomnosti balónov, neustálych zmien garderóby a desiatok rekvizít, je totiž vždy niečo podozrivé.

Hľadisko bolo plné a dekadentná šou s obnaženými zadkami a nadávkami dostávala publikum do vytrženia.

Prišla aj Langerová

Z domácich kapiel predviedli osobitý výkon Korben Dallas v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Trochu neistý začiatok s piesňou Beh vystriedali špeciálne spracované verzie pôvodných skladieb.

„Vymysleli sme si pesničku vo veľmi špecifickom rytme - 7/4,“ uviedol spevák Juraj Benetin jednu z dvoch nových piesní, ktoré predstavili. Špeciálna však bola aj druhá novinka, ktorú si s kapelou zaspievala česká speváčka Aneta Langerová.

Organizátori boli s týmto ročníkom mimoriadne spokojní a napriek niekoľkým zvyšným lístkom ho považujú za vypredaný. Jediným účinkujúcim, ktorý nevystúpil, bola Charlotte OC.

Niekoľkým stovkám návštevníkov však podľa Denníka N odchod znepríjemnili vandali. Našli si prepichnuté pneumatiky na autách.